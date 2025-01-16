16.01.2025, 16:20
„Конечно, печально, но силы на исходе“. Эстонский производитель щебня обанкротился и сокращает рабочих(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
Падение спроса в секторе дорожного строительства привело Rocknord OÜ к банкротству. По словам владельца компании, государство настолько сильно сократило бюджет на дорожное строительство, что в этом году в Эстонии практически не будет построено новых дорог.
Роковые проблемы для Rocknord возникли в 2022 году, когда из-за войны в Украине цены на металл и топливо выросли в одночасье. „Только за один месяц мы понесли убытки в размере 120 000 евро“, - говорит генеральный директор Rocknord Свен Йохансон. Хотя сегодня цены стабилизировались, окончательный удар по производителю щебня нанесло решение государства приостановить строительство новых государственных дорог.
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