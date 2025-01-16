Экономика
16.01.2025, 16:20

„Конечно, печально, но силы на исходе“. Эстонский производитель щебня обанкротился и сокращает рабочих

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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное.
ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

Падение спроса в секторе дорожного строительства привело Rocknord OÜ к банкротству. По словам владельца компании, государство настолько сильно сократило бюджет на дорожное строительство, что в этом году в Эстонии практически не будет построено новых дорог.

Роковые проблемы для Rocknord возникли в 2022 году, когда из-за войны в Украине цены на металл и топливо выросли в одночасье. „Только за один месяц мы понесли убытки в размере 120 000 евро“, - говорит генеральный директор Rocknord Свен Йохансон. Хотя сегодня цены стабилизировались, окончательный удар по производителю щебня нанесло решение государства приостановить строительство новых государственных дорог.

Поскольку почти 90% доходов компании составляло строительство государственных дорог, большая часть техники производителя щебня простаивала на складе с октября 2022 года по май 2023 года. „В этом году в Эстонии не будет построено ни одного метра новой дороги. Силы просто на исходе, потому что в дорожном строительстве ничего не происходит. Посмотрите на бюджет строительства дорог“, - говорит Йохансон.

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