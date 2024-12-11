ERR сокращает часть сотрудников, снижает количество трансляций и объемы развлекательных передач

Выделенная ERR государственная поддержка на покрытие расходов на деятельность в 2025 году составляет 40,45 миллиона евро, что на четыре процента меньше, чем в прошлом году. Учитывая влияние повышения налога с оборота, при подготовке нового бюджета ERR пришлось сократить расходы на два миллиона евро. В сочетании с быстрой инфляцией предыдущих лет это приведет к новому отрицательному рекорду уровня финансирования ERR по отношению к ВВП страны: 0,109 процента (для сравнения, в 2019 году соответствующий показатель составлял 0,17%).
Сокращение расходов на деятельность в таких масштабах означает состоящую из множества элементов экономию во всей организации.
ERR отмечает, что продолжит предлагать вниманию потребителей все основные передачи и онлайн-контент, но их содержание будет скорректировано и многие вещи будут делаться в меньших масштабах.
Сократится и объем специальных программ, посвященных деятелям культуры, для освещения некоторых праздников планируется найти менее затратные решения. На некоторое время ERR откажется от приобретения эстонских художественных фильмов.
В 2025 году доля развлекательного контента на каналах ERR снизится. В целях экономии в рамках конкурса Eesti Laul 2025 не будет полуфиналов, а состоится только финальный концерт. Кроме того, и ETV, и ETV+ сократят производство развлекательных программ. В 2025 году отменяется участие в молодежном Евровидении, реорганизуется работа портала Menu.
В основной программе телеканалов новостные и развлекательные программы останутся прежними, но будет произведена экономия за счет объема программ, а в течение года пересмотрят продолжительность сезонов и количество эпизодов. Что касается радиопрограмм, то снизится доля музыкальных и развлекательных передач.
В 2025 году ERR сократит объемы прямых трансляций, это касается как спортивных, так и культурных мероприятий.
Без сокращения штата не обошлось
Будут пересмотрены объемы командировок, комментаторы и репортеры будут направляться на международные мероприятия для освещения на местах только в отдельных случаях.
Несколько проектов, находящихся в стадии разработки, были приостановлены, некоторые сотрудники попали под сокращение.
В ERR отмечают, что при составлении бюджета исходили из принципа сохранения сотрудников и их максимально эффективного использования, чтобы не оказаться в ситуации, когда ERR должен будет выполнять все возложенные на него задачи, но не будет людей, чтобы это сделать. Тем не менее, некоторые изменения были неизбежны и в 2025 год ERR войдет с сокращенным штатом. Часть должностей была сокращена, а работа на части должностей в связи с уходом людей реорганизована.
Всего это затронуло до пары десятков человек из разных подразделений ERR. Помимо людей, работающих в ERR на постоянной основе, также было пересмотрено участие соавторов в создании контента ERR, и некоторые виды сотрудничества будут приостановлены или прекращены.