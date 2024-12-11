ERR сокращает часть сотрудников, снижает количество трансляций и объемы развлекательных передач

Выделенная ERR государственная поддержка на покрытие расходов на деятельность в 2025 году составляет 40,45 миллиона евро, что на четыре процента меньше, чем в прошлом году. Учитывая влияние повышения налога с оборота, при подготовке нового бюджета ERR пришлось сократить расходы на два миллиона евро. В сочетании с быстрой инфляцией предыдущих лет это приведет к новому отрицательному рекорду уровня финансирования ERR по отношению к ВВП страны: 0,109 процента (для сравнения, в 2019 году соответствующий показатель составлял 0,17%).

Сокращение расходов на деятельность в таких масштабах означает состоящую из множества элементов экономию во всей организации.

ERR отмечает, что продолжит предлагать вниманию потребителей все основные передачи и онлайн-контент, но их содержание будет скорректировано и многие вещи будут делаться в меньших масштабах.

Сократится и объем специальных программ, посвященных деятелям культуры, для освещения некоторых праздников планируется найти менее затратные решения. На некоторое время ERR откажется от приобретения эстонских художественных фильмов.

В 2025 году доля развлекательного контента на каналах ERR снизится. В целях экономии в рамках конкурса Eesti Laul 2025 не будет полуфиналов, а состоится только финальный концерт. Кроме того, и ETV, и ETV+ сократят производство развлекательных программ. В 2025 году отменяется участие в молодежном Евровидении, реорганизуется работа портала Menu.

В основной программе телеканалов новостные и развлекательные программы останутся прежними, но будет произведена экономия за счет объема программ, а в течение года пересмотрят продолжительность сезонов и количество эпизодов. Что касается радиопрограмм, то снизится доля музыкальных и развлекательных передач.

В 2025 году ERR сократит объемы прямых трансляций, это касается как спортивных, так и культурных мероприятий.

Без сокращения штата не обошлось