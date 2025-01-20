Правда ли, что на видео показан танцующий заместитель главного пожарного Калифорнии?

Фактчекеры из грузинского проекта „Детектор мифов“ установили личность запечатлённого на вирусном видео человека. Им оказался танцор Куадио Дэвис родом из города Онеонта в штате Нью-Йорк. В 2024 году в статье The New York Times артист упоминался как член балетной труппы Театра танца Гарлема в городе Нью-Йорк. Согласно профилю артиста на сайте этого театра, Дэвис — профессиональный танцор, обучавшийся в балетных школах и участвовавший в танцевальных конкурсах.

С 7 января 2025 года в Южной Калифорнии бушуют масштабные пожары, уничтожившие тысячи жилых домов и других строений. К моменту написания этого разбора известно, что погибли по меньшей мере 27 человек, ещё более 30 числятся пропавшими без вести. При этом стихийное бедствие сопровождается многочисленными фейками и дезинформацией.

В многочисленных постах в соцсетях вирусное 26-секундное видео подписано примерно так: „Ничего необычного, просто на сцене танцует заместитель главного пожарного Калифорнии“. Авторы некоторых публикаций оставляли дополнительные комментарии. Например, в Telegram-канале Voblya (159 000 просмотров на момент написания этого разбора) сказано: „Вся деградация пендосии в одном видео“. „Есть вопросы, что не так с тушением пожаров?“ — добавил канал Rus_criminal (131 000 просмотров). Судя по всему, авторы таких постов считают, что пожарные не должны заниматься балетом, и поддерживают нарратив, согласно которому пожарных в США принимают на работу, исходя из принципов разнообразия и инклюзивности, а не их профессионализма. Но похоже, что такое мнение разделяют не все. К примеру, аналогичная запись на „ Пикабу “ (17 000 просмотров) получила 135 комментариев, где абсолютное большинство пользователей положительно оценили хобби предполагаемого пожарного.

Дэвис активно ведёт страницу в Instagram, где регулярно делится с 17 000 подписчиков видеозаписями своих тренировок и выступлений. Ролик, ставший вирусным на фоне пожаров в Калифорнии, танцор опубликовал ещё 3 января с хештегом #balletaddiction (#балетнаязависимость). Никаких упоминаний того, что Дэвис параллельно с нью-йоркским театром работает заместителем начальника пожарного департамента штата Калифорния, в его профиле и других источниках „Проверено“ не обнаружило.

Действующий директор Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии — Джо Тайлер, проработавший там более 30 лет и назначенный на эту должность 4 марта 2022 года. На официальном сайте департамента есть раздел, в котором представлено руководство ведомства. Согласно ему, первая заместительница Тайлера — Энали Берлью, которая начала карьеру в пожарной службе в 1998 году. В перечне указаны и другие заместители директора по разным направлениям, но Куадио Дэвис среди них не упоминается.

Ранее англоязычные спикеры правого толка, среди которых миллиардер Илон Маск, называли одной из главных причин разрушительных пожаров в Калифорнии политику DEI (Diversity, Equity, Inclusion; „Разнообразие, равенство и инклюзивность“ — англ.) при наборе пожарных в этом штате (в частности, в Лос-Анджелесе). Об этом же рассказывали российские Telegram-каналы, СМИ и телеведущие, включая Владимира Соловьёва.