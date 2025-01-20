Правда ли, что на видео показан танцующий заместитель главного пожарного Калифорнии?
В январе 2025 года в Рунете завирусился ролик, в котором якобы запечатлён замглавы пожарной службы американского штата, где бушуют пожары. Мы проверили подлинность этой записи.
В многочисленных постах в соцсетях вирусное 26-секундное видео подписано примерно так: „Ничего необычного, просто на сцене танцует заместитель главного пожарного Калифорнии“. Авторы некоторых публикаций оставляли дополнительные комментарии. Например, в Telegram-канале Voblya (159 000 просмотров на момент написания этого разбора) сказано: „Вся деградация пендосии в одном видео“. „Есть вопросы, что не так с тушением пожаров?“ — добавил канал Rus_criminal (131 000 просмотров). Судя по всему, авторы таких постов считают, что пожарные не должны заниматься балетом, и поддерживают нарратив, согласно которому пожарных в США принимают на работу, исходя из принципов разнообразия и инклюзивности, а не их профессионализма. Но похоже, что такое мнение разделяют не все. К примеру, аналогичная запись на „Пикабу“ (17 000 просмотров) получила 135 комментариев, где абсолютное большинство пользователей положительно оценили хобби предполагаемого пожарного.
По данным сервиса TGStat, в Telegram на момент написания данного разбора появилось более 330 русскоязычных постов на эту тему, в общей сложности набравших 2,5 млн просмотров. Видео с подобными подписями разместили каналы „Дядя Слава“ (223 000), „Бутылка“ (171 000), „Иван Утенков“ (158 000), „Сплетница“ (110 000), „Первый народный“ (107 000), „Мисливец Егор“ (86 000), „Жесть дня“ (86 000), „Гаспарян“ (85 000) и др. Посты о танцующем пожарном встречаются во „ВКонтакте“ (примеры тут, тут и тут), Instagram, Threads и LiveJournal. Кроме того, аналогичные публикации распространяют на итальянском, английском и других языках.
С 7 января 2025 года в Южной Калифорнии бушуют масштабные пожары, уничтожившие тысячи жилых домов и других строений. К моменту написания этого разбора известно, что погибли по меньшей мере 27 человек, ещё более 30 числятся пропавшими без вести. При этом стихийное бедствие сопровождается многочисленными фейками и дезинформацией.
Фактчекеры из грузинского проекта „Детектор мифов“ установили личность запечатлённого на вирусном видео человека. Им оказался танцор Куадио Дэвис родом из города Онеонта в штате Нью-Йорк. В 2024 году в статье The New York Times артист упоминался как член балетной труппы Театра танца Гарлема в городе Нью-Йорк. Согласно профилю артиста на сайте этого театра, Дэвис — профессиональный танцор, обучавшийся в балетных школах и участвовавший в танцевальных конкурсах.
Дэвис активно ведёт страницу в Instagram, где регулярно делится с 17 000 подписчиков видеозаписями своих тренировок и выступлений. Ролик, ставший вирусным на фоне пожаров в Калифорнии, танцор опубликовал ещё 3 января с хештегом #balletaddiction (#балетнаязависимость). Никаких упоминаний того, что Дэвис параллельно с нью-йоркским театром работает заместителем начальника пожарного департамента штата Калифорния, в его профиле и других источниках „Проверено“ не обнаружило.
Действующий директор Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии — Джо Тайлер, проработавший там более 30 лет и назначенный на эту должность 4 марта 2022 года. На официальном сайте департамента есть раздел, в котором представлено руководство ведомства. Согласно ему, первая заместительница Тайлера — Энали Берлью, которая начала карьеру в пожарной службе в 1998 году. В перечне указаны и другие заместители директора по разным направлениям, но Куадио Дэвис среди них не упоминается.
Ранее англоязычные спикеры правого толка, среди которых миллиардер Илон Маск, называли одной из главных причин разрушительных пожаров в Калифорнии политику DEI (Diversity, Equity, Inclusion; „Разнообразие, равенство и инклюзивность“ — англ.) при наборе пожарных в этом штате (в частности, в Лос-Анджелесе). Об этом же рассказывали российские Telegram-каналы, СМИ и телеведущие, включая Владимира Соловьёва.
Опытный пожарный Майк Бизли, возглавляющий совет правления Объединения пожарных за безопасность, этику и экологию, в комментарии для National Public Radio также сказал, что не верит в связь DEI с распространением лесных пожаров. „Ни одно пожарное ведомство не будет жертвовать обучением и фундаментальными мерами по борьбе с пожарами в угоду тренингу по DEI“, — заявил Бизли, отметив, что инклюзивные команды лучше справляются со сложными задачами, работают в стрессовых ситуациях и укрепляют доверие общества во время чрезвычайных ситуаций. По его мнению, пожары получится потушить, лишь когда начнут стихать экстремальные ветра: „Нет такого количества людей, которые остановят все пожары в разгар жаркого и сухого сезона с учётом засушливости климата. Просто не существует. При таких ветрах Санта-Ана нужно просто убрать людей с дороги“. Бизли заявил, что это бедствие должно вызвать дискуссии по множеству тем, среди которых изменение климата, управление водными ресурсами, жилищное строительство и др. О нехватке персонала и воды, а также о сильных ветрах говорили и другие эксперты и главы ведомств.
Наиболее раннюю публикацию с вирусным видео, сопровождаемым ложным пояснением, „Проверено“ обнаружило в Telegram-канале российского издания Avia.Pro (21 000 просмотров). Там пост появится 11 января 2025 года в 12:56 по московскому времени. Однако мы не можем исключить, что есть и более старые записи (в том числе иноязычные), которые не получилось найти.
Таким образом, на вирусном видео запечатлён не заместитель главного пожарного Калифорнии, а профессиональный танцор из Нью-Йорка, опубликовавший ролик у себя в соцсетях. „Проверено“ уже разбирало несколько других ложных сообщений о калифорнийских пожарах. Среди них поддельные фото и видео, на которых якобы запечатлены темнокожие мародёры, объятый пламенем знак Hollywood и сгоревший „Оскар“. Кроме того, мы опровергали публикации, согласно которым пожарные Лос-Анджелеса тушат огонь, набирая воду в дамские сумочки, и пламя в Калифорнии не удаётся потушить, поскольку противопожарное оборудование было отправлено в Украину.
Итог: Неправда