Правдиво ли видео, в котором показано, как темнокожие обворовывают дом во время пожаров в Лос-Анджелесе?

Что касается распространяемого ролика с якобы запечатлёнными мародёрами, то он разделён поровну на две части. В первой показано, как темнокожий мужчина идёт по проезжей части, неся на спине большой набитый мешок, в то время как на фоне работают пожарные. Рядом расположен жилой дом, позади которого виден дым с огнём. Вторая часть видео, судя по всему, снята на пороге того же здания, из которого группа афроамериканцев выносит телевизор и другую технику.

С 7 января 2025 года часть Южной Калифорнии охвачена масштабными лесными пожарами. В частности, природная катастрофа затронула Лос-Анджелес и пригороды, в результате чего от огня пострадали тысячи строений. По данным местных властей по состоянию на 13 января, погибли не менее 24 человек, ещё 16 числятся пропавшими без вести, почти 180 000 жителей были вынуждены эвакуироваться . В то же время по меньшей мере 29 человек были арестованы за мародёрство в зонах обязательной эвакуации, в том числе двое злоумышленников были пойманы, когда выдавали себя за пожарных. В связи с этим шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна объявил о введении комендантского часа и других мер по охране правопорядка.

Вирусное 18-секундное видео начало массово расходиться по Рунету 10 января. Telegram-канал „ Фронтовая птичка “ (25 000 просмотров на момент написания этого разбора) описал происходящее в кадре так: „На фоне небывалых пожаров в Калифорнии простые темнокожие американцы активно и массово помогают жителям Лос-Анджелеса в эвакуации имущества. А нет, погодите-ка, это же массовое мародёрство. И всё те же лица 🙈 [эмодзи с обезьяной]“. Ролик также опубликовали в Telegram-канале телеведущего Владимира Соловьёва (201 000 просмотров), прокомментировав запись похожим образом: „Пока одни сражаются со стихией и тушат пожары, другие используют хаос для мародёрства и наживы“. С аналогичными подписями видео разместили в каналах „ Банкста “ (143 000 просмотров), „ Новое издание “ (73 000), Lomovka (48 000), Travel Media (28 000) и др. Много подобных постов встречается и во „ВКонтакте“ (примеры тут , тут , тут , тут и тут ).

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В нижней части вирусного ролика размещён логотип иранского портала Damavand Media. В его соцсетях такая запись была опубликована в ночь на 10 января. „Двоюродные братья покойного Джорджа Флойда (афроамериканца, после убийства которого в 2020 году в США начались массовые протесты против полицейского насилия под лозунгом Black Lives Matter. — Прим. ред.), используя прекрасную возможность во время пожара в Лос-Анджелесе, занимаются социалистическим шопингом в покинутых жилых домах“, — гласит подпись на фарси. На видео, которое опубликовал Damavand Media, также заметна вотермарка блога The Chingon Mexican (@the_chingon_mexican__) в Instagram*. Описание этого профиля гласит: „Правда с точки зрения консервативного чикано (так себя называют некоторые американцы мексиканского происхождения. — Прим. ред.). Предупреждение: чувства будут задеты“. На момент написания этого разбора ролик на странице The Chingon Mexican недоступен — вероятно, он был удалён.

Англоязычные посты, в которых запечатлённых на записи мужчин называли мародёрами и при этом сторонниками [кандидатки от демократов на последних президентских выборах] Камалы Харрис, набрали десятки миллионов просмотров, поэтому на ролик обратили внимание американские фактчекеры. В частности, разборы опубликовали проекты Snopes и Lead Stories. Найти первоисточник вирального видео нашим коллегам не удалось, однако они обнаружили, что те же люди возле того же здания 8 января попали в прямой эфир лос-анджелесского телеканала KTLA 5. Семичасовая запись соответствующей трансляции доступна на YouTube. Из репортажа можно узнать, что дом располагается по адресу Уэст-Вудбери-роуд, 161 в Альтадене, северном пригороде Лос-Анджелеса.

Интересующий нас фрагмент начинается на отметке 04:45:09. В эфире журналист Чип Йост рассказывал об улице, на которой сгорело несколько строений, а потом отправился к дому по соседству. После этого у съёмочной группы начались технические неполадки, из-за чего часть репортажа недоступна. Однако сразу после возобновления трансляции журналист сообщил, что живущая в том доме семья вместе со своими друзьями и родственниками вынесла из жилища свои вещи на тот случай, если на здание перекинется огонь. Затем Йост пообщался с женщиной, представившейся Тиандрой, — она заявила, что живёт там вместе с тремя детьми и домашними животными. По её словам, дом всё-таки успел пострадать от огня и теперь непригоден для проживания. Также Тиандра рассказала, что точно не знает, какие вещи они успели вынести в последний момент. В том же репортаже её сын Элайджа рассказал, что спасал животных, а мать добавила, что юноша выносил всё, что мог, включая школьные принадлежности. Друзья и родственники, помогавшие спасать вещи, при этом стояли рядом.

Таким образом, на вирусном видео показаны не мародёры, обворовывающие чужой дом, а сами жители и их близкие, которые спасали свои вещи.

Итог: Вырвано из контекста

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