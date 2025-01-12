ВИДЕО | В Калифорнии, по последним данным, в результате пожаров погибли 16 человек. Пропали без вести 13 человек

11 человек погибли в зоне пожара „Итон“ в районе Пасадены, пять человек — на территории, пострадавшей от пожара „Палисейдс“ в районе Пасифик-Палисейдс, указывает CNN.

По меньшей мере 13 человек пропали без вести, сообщил шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна. По его словам, пока неясно, связаны ли заявления о пропаже местных жителей с пожарами.

В округе Лос-Анджелес с 7 января продолжаются несколько лесных пожаров, которые охватили территорию площадью около 15 тысяч гектар. По последним данным, огонь уничтожил более 12 тысяч зданий. Борьбу с пожарами затрудняют сильный ветер и сухая погода. Округ Лос-Анджелес объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за угрозы, которые несут продукты горения. Из зоны пожаров эвакуировали более 180 тысяч человек.

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Ранее мы писали о том, что вследствие пожаров из Лос-Анджелеса пришлось эвакуироваться многим мировым звездам, некоторые из которых потеряли свои дома.

Некоторые известные эстоноземельцы, чьи дома находятся в Лос-Анджелесе, рассказали журналу Kroonika о том, что происходит там сейчас.

Мартти Педаник, известный блогер из Эстонии, уже полтора года живет в Лос-Анджелес. Как выяснилось, он сейчас находится довольно близко к языкам пламени.

„Ситуация на месте ужасная! Мы находимся в эпицентре всех пожаров в красной зоне, но достаточно далеко, чтобы сегодня спать спокойно“, - сказал он в четверг утром по эстонскому времени.

В Лос-Анджелесе, по его словам, настроение мрачное. „Происходящее влияет на всех, и поэтому они сбавляют обороты. Наша группа друзей держится вместе, и мы предлагаем убежище нашим друзьям, которые были вынуждены эвакуироваться“, - добавляет Мартти.

Блогерка и монтажерка фильмов Виктория Виллиг подтверждает, что пока с ней все в порядке. „Пожары находятся примерно в 8-25 километрах отсюда, но мой район пока в безопасности. Пожары в основном в горных районах, а я живу совсем близко к центру города“, - говорит она.

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