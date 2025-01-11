ФОТО | Пожары в Лос-Анджелесе: более 180 тыс. эвакуированных и десятки жертв. Трамп призывает к отставке губернатора(1)
С 7 января в южной Калифорнии бушуют лесные пожары. Уже известно о нескольких жертвах. В огне оказались престижные районы, включая дома известных личностей. Хотя пожары в Калифорнии - явление не редкое, последние несколько лет не было катастроф такой масштабности.
Огонь уничтожил целые жилые районы Лос-Анджелеса, в том числе дома некоторых голливудских кинозвезд, около 180 тыс. человек были эвакуированы, по меньшей мере 11 человек погибли, пишет BBC News русская служба. Однако власти США ожидают, что число погибших увеличится.
Избранный президент Дональд Трамп в серии постов на сайте Truth Social возложил вину на лидеров штата и призвал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома уйти в отставку .
В пятницу вечером в части района Брентвуд в Лос-Анджелесе был объявлен режим эвакуации, поскольку пожар в быстро распространялся.
По данным пожарной службы Лос-Анджелеса, в пятницу вечером пожар в Палисейдс начал распространяться на восток.
Несмотря на усилия тысяч пожарных, самые крупные пожары по большей части остаются нелокализованными.