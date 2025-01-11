ФОТО | Пожары в Лос-Анджелесе: более 180 тыс. эвакуированных и десятки жертв. Трамп призывает к отставке губернатора

С 7 января в южной Калифорнии бушуют лесные пожары. Уже известно о нескольких жертвах. В огне оказались престижные районы, включая дома известных личностей. Хотя пожары в Калифорнии - явление не редкое, последние несколько лет не было катастроф такой масштабности.