Правда ли, что пожарные в Лос-Анджелесе тушат огонь, набирая воду в дамские сумочки?

Причину пожара установить пока не удалось, идёт расследование. Считается, что причиной таких катастрофических возгораний стали отчасти погодные условия (незадолго до пожара в Калифорнии случилась сильная засуха, а уже после бушевали сильные ветра, раздувшие огонь), а отчасти — неготовность Лос-Анджелеса к подобному чрезвычайному происшествию. На мэра города Карен Басс обрушился шквал критики: якобы она не обеспечила необходимые ресурсы для предотвращения и тушения пожаров. Во-первых, крупное водохранилище в Лос-Анджелесе, откуда могла бы поступать вода в гидранты, оказалось пустым — оно было закрыто на ремонт (эксперты, однако, отмечают , что даже работающая на полную мощность система подачи воды вряд ли помогла бы оперативно потушить возгорания). Также Басс обвинили в том, что в 2024 году она урезала финансирование пожарной службы Лос-Анджелеса, из-за чего она оказалась неспособна своевременно предотвратить распространение огня. Впрочем, фактчекеры проекта Lead Stories уже опровергли эту информацию: хотя мэр действительно предлагала урезать бюджет пожарного департамента, фактически он даже вырос — за счёт того, что для ведомства закупили новое оборудование и планировали поднять зарплаты сотрудникам. Некоторые заявляли, что у пожарных не было необходимого оборудования из-за того, что технику отправили в Украину. Впрочем, как ранее писало „Проверено“, это произошло ещё в марте 2022 года и вряд ли связано с нынешними проблемами при борьбе с огнём.

7 января 2025 года Лос-Анджелес и пригороды охватили лесные пожары, которые, по всей видимости, войдут в историю как одно из самых разрушительных природных бедствий в истории США . На момент написания разбора (спустя неделю после возгорания) огнём оказалось охвачено уже более 150 кв. км, и пожар всё ещё не потушен. По меньшей мере 25 человек погибли , десятки тысяч эвакуированы, тысячи строений были повреждены или полностью разрушены, многие голливудские знаменитости , например Энтони Хопкинс, Адам Броди и Пэрис Хилтон, потеряли свои дома.

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Вирусное видео представляет собой 32-секундный фрагмент репортажа о пожарах в Калифорнии, переснятый с экрана телевизора. Женский голос за кадром комментирует на английском: „Сотрудники пожарной службы Лос-Анджелеса используют женские сумки для тушения пожаров. Что здесь вообще происходит?!“ Неудивительно, что, когда этот ролик появился в Сети, он мгновенно спровоцировал новую волну возмущения: якобы сотрудникам экстренных служб настолько не хватает оборудования, что им приходится изощряться и пускать в ход даже самые неочевидные и нелепые подручные средства. Однако представители пожарной службы Лос-Анджелеса в комментарии изданию TMZ пояснили, что на разлетевшихся по соцсетям кадрах в руках у пожарных вовсе не дамские сумочки, а брезентовые мешки, которые входят в экипировку сотрудников ведомства. Их используют, когда необходимо потушить небольшое возгорание, не тратя время и силы на то, чтобы развернуть шланг и подключить его к пожарному гидранту. Впрочем, „Проверено“ не удалось найти информацию о подобных предметах экипировки на официальных ресурсах Пожарного департамента Лос-Анджелеса, Департамента лесного хозяйства и противопожарной охраны Калифорнии, Пожарной администрации и Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям США.

Попавшие на видео кадры — фрагмент репортажа журналистов OneScene.TV, опубликованного на YouTube 8 января. Оригинальный ролик, в отличие от вирусного, выложен в очень хорошем качестве. Это позволяет рассмотреть, что в руках у пожарных вовсе не продукция модных домов Louis Vuitton или Hermès, а, действительно, обычные брезентовые мешки с ручками, которые едва ли можно счесть модным аксессуаром. Ни под роликом на YouTube, ни под аналогичной публикацией в Facebook авторы оригинального видео никак не комментируют средства, которые пожарные используют в своей работе, — очевидно, у них не было подозрений, что это женские сумки.

Неизвестно, кто снял вирусное видео и сопроводил его закадровым комментарием о женских сумочках, но в распространившемся виде оно было впервые опубликовано в арабоязычном Telegram-канале ParsinTV 9 января в 14:00 по московскому времени. Основной контент канала и его зеркала в X — фрагменты репортажей мировых СМИ с наложенным поверх логотипом ParsinTV. Так редакторы поступили и в этот раз: ролик сопровождается символикой канала. Впрочем, видео, опубликованное в ParsinTV, на 8 сек. длиннее версии, которая сильнее всего разошлась по интернету. Судя по всему, эти „лишние“ кадры просто отрезал кто-то из интернет-пользователей, поделившихся видео у себя на странице, поскольку в соответствующем фрагменте нет предметов, которые некоторым показались женскими сумками. Кстати, в тот же день ParsinTV разместил и видео с пылающим знаком Hollywood, которое, как оказалось, было сгенерировано нейросетью.

Таким образом, на вирусных кадрах пожарные в Лос-Анджелесе используют для тушения огня вовсе не женские сумочки люксовых брендов, а брезентовые мешки, которые, по словам представителей ведомства, входят в их экипировку. Версия о сумках возникла из-за ошибочного комментария некой женщины, увидевшей эти кадры по телевизору и, по всей видимости, не знакомой близко с методами пожаротушения.

Итог: Неправда

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