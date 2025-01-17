Правда ли, что из-за пожаров в Лос-Анджелесе загорелся знак Hollywood?

В действительности эти опубликованные в интернете снимки и видео — всего лишь плод работы искусственного интеллекта (ИИ). Так, на одном из вирусных изображений заметен логотип xAI — американской компании, которую в 2023 году основал предприниматель Илон Маск.

Фото горящей надписи Hollywood, визитной карточки американской киноиндустрии, стали популярной иллюстрацией новостей об этих пожарах. Сначала ими начали делиться англоязычные пользователи, а затем кадры распространились по всему миру. Некоторые публиковали и видео холма, охваченного пожаром. „Проверено“ удалось обнаружить три снимка и два ролика горящей надписи, которые сделаны с разных ракурсов и наиболее широко распространились в интернете.

7 января власти Лос-Анджелеса объявили чрезвычайное положение на фоне лесных пожаров, охвативших отдельные районы города и окрестности. По официальным данным , жертвами бедствия к 13 января стали 24 человека, около 180 000 местных жителей были эвакуированы, огонь уничтожил примерно 10 000 строений. Особенно сильно пострадал район Пасифик-Палисейдс на севере города, где находятся дома многих голливудских звёзд. За неделю пожарные, несмотря на прилагаемые усилия , всё ещё не могли справиться с огнём, который из-за сильного ветра стремительно охватывал новые территории.

В основном xAI занимается разработкой генеративного чат-бота Grok — мультимодального ИИ, который интегрирован в соцсеть X и позволяет создавать изображения и текст. Как утверждает сам Маск, Grok имеет чувство юмора и прямой доступ к твитам на принадлежащей бизнесмену платформе. В декабре 2024 года на сайте Grok появилось объявление, что компания собирается расширить возможности своей модели, добавив модуль Aurora для генерации изображений. 8 декабря 2024 года несколько пользователей Х опубликовали первые картинки, сгенерированные Aurora, однако спустя всего несколько часов инструмент исчез с платформы. По сообщениям некоторых американских СМИ, модель отключили из-за отсутствия ограничений при генерации изображений знаменитостей (например, она не отказалась создать изображение окровавленного Дональда Трампа, хотя подобные запросы должны отклоняться из-за ограничений на насильственный контент). На следующий день Aurora снова стала доступна пользователям X из некоторых стран.

В другом случае работу нейросетей выдаёт другая деталь — ошибка в написании слова Hollywood, на конце которого появилась вторая буква d.

Судя по онлайн-трансляции с камер видеонаблюдения Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, размещённых поблизости с инсталляцией, на момент написания этого разбора знаменитая надпись от пожаров не пострадала. Власти Лос-Анджелеса тоже не заявляли о возгорании достопримечательности.

Самая ранняя из обнаруженных „Проверено“ публикаций, которая содержала видео горящей надписи, появилась 9 января 2025 года в 09:20 по московскому времени в блоге grammysammytiktok в TikTok. Этот пользователь специализируется на создании роликов с помощью нейросетей. На следующий день другие пользователи начали публиковать свои творения, тоже сгенерированные ИИ и показывающие знак Hollywood в огне. Что касается фотографий, самая ранняя найденная нами публикация была размещена в X пользователем Value & Time в 07:47 9 января 2025 года.

Таким образом, вирусные изображения горящей надписи Hollywood, разошедшиеся по соцсетям, были сгенерированы нейросетями. Сам факт возгорания опровергают записи с камер наблюдения, установленных неподалёку от достопримечательности. На момент написания этого разбора власти Лос-Анджелеса не сообщали, что пожары достигли инсталляции.

Итог: Фейк

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