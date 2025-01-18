Правда ли, что в Лос-Анджелесе сгорели восемь особняков украинских генералов?

На момент написания данного разбора пожары в Лос-Анджелесе и его пригородах, которые бушуют с 7 января и которые президент США Джо Байден уже назвал самыми разрушительными в истории Калифорнии, полностью уничтожили или повредили более 12 000 строений, в том числе жилых домов, школ и административных зданий. СМИ сообщали , что свои особняки потеряли в огне многие голливудские звёзды: Энтони Хопкинс, Мел Гибсон, Джефф Бриджес и др. Однако ни в местных, ни в украинских, ни в авторитетных международных СМИ не удалось обнаружить новостей о сгоревшей недвижимости украинских военнослужащих.

Самая ранняя публикация этой информации, которую нашло „Проверено“, — пост в Telegram-канале „Военный обозреватель“ (74 000 просмотров), появившийся 11 января 2025 года в 20:07 по московскому времени. На этот источник ссылается и бо́льшая часть российских СМИ, писавших на эту тему. Авторы поста, в свою очередь, утверждают, что взяли информацию из неких украинских ресурсов, однако не приводят ни их названия, ни ссылки. Обнаружить более ранние публикации на эту тему в других источниках — украинских или любых других, — как уже было сказано выше, не удалось. Зато уже спустя несколько минут аналогичные посты появились и в других пророссийских каналах. При этом „Военный обозреватель“ уже не раз был уличён в распространении дезинформации и во многих случаях выдавал её за новости из украинских источников.