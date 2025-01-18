Правда ли, что в Лос-Анджелесе сгорели восемь особняков украинских генералов?
В середине января 2025 года в интернете разошлась информация о том, что калифорнийские пожары уничтожили несколько вилл, принадлежащих высокопоставленным украинским военным. Мы решили проверить, насколько обоснованно это сообщение.
О том, что в Калифорнии огонь нанёс ущерб элитной недвижимости украинских генералов, рассказали „Газета.ru“, Lenta.ru, „Московский комсомолец“, Life.ru, „Комсомольская правда“ и другие российские СМИ. Сгоревшие виллы и их владельцев также обсуждали пользователи соцсетей („ВКонтакте“, X, Facebook) и блог-платформ („Пикабу“, „Дзен“). Авторы публикаций при этом подчёркивали, что построены особняки были на средства, выделенные странами Запада на военную поддержку Украины. В схожем духе новость осветили многие крупные Telegram-каналы: „Путин в Telegram“ (201 000 просмотров на момент написания этого разбора), „Осташко! Важное“ (181 000), „Украина.ру“ (148 000), „Шейх Тамир“ (141 000), „Кирилл Фёдоров / война история оружие“ (123 000) и др.
На момент написания данного разбора пожары в Лос-Анджелесе и его пригородах, которые бушуют с 7 января и которые президент США Джо Байден уже назвал самыми разрушительными в истории Калифорнии, полностью уничтожили или повредили более 12 000 строений, в том числе жилых домов, школ и административных зданий. СМИ сообщали, что свои особняки потеряли в огне многие голливудские звёзды: Энтони Хопкинс, Мел Гибсон, Джефф Бриджес и др. Однако ни в местных, ни в украинских, ни в авторитетных международных СМИ не удалось обнаружить новостей о сгоревшей недвижимости украинских военнослужащих.
Самая ранняя публикация этой информации, которую нашло „Проверено“, — пост в Telegram-канале „Военный обозреватель“ (74 000 просмотров), появившийся 11 января 2025 года в 20:07 по московскому времени. На этот источник ссылается и бо́льшая часть российских СМИ, писавших на эту тему. Авторы поста, в свою очередь, утверждают, что взяли информацию из неких украинских ресурсов, однако не приводят ни их названия, ни ссылки. Обнаружить более ранние публикации на эту тему в других источниках — украинских или любых других, — как уже было сказано выше, не удалось. Зато уже спустя несколько минут аналогичные посты появились и в других пророссийских каналах. При этом „Военный обозреватель“ уже не раз был уличён в распространении дезинформации и во многих случаях выдавал её за новости из украинских источников.
К некоторым (гораздо более редким) постам в Telegram было прикреплено 35-секундное видео с логотипом United24 — платформы, запущенной украинскими властями для сбора пожертвований на нужды воюющей страны. Первая такая публикация появилась спустя примерно 15 минут после сообщения „Военного обозревателя“, она была размещена в канале „Одесса zа победу!“ (10 000 просмотров).
Ролик преимущественно представляет собой слайд-шоу снимков, сделанных, предположительно, в ходе калифорнийских пожаров, которые сопровождаются закадровой музыкой. Сама новость изложена в англоязычных субтитрах. Хотя они во многом повторяют пост „Военного обозревателя“, там приведены и некоторые подробности: например, что особняки якобы были приобретены с апреля 2022 по февраль 2024 года и принадлежали членам команды бывшего главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного (кому именно — не раскрывается). Если верить ролику, Офис генерального прокурора Украины уже запросил у американских коллег информацию о деталях сделки, а командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый прокомментировал ситуацию так: „Когда ты крадёшь деньги у людей, воюющих за свои жизни, будь готов, что огонь войны достигнет тебя даже на другом континенте“.
Хотя на видео присутствует логотип United24, ни на сайте этой краудфандинговой платформы, ни на сайте её медиаподразделения, ни на её YouTube-канале, ни в соцсетях проекта нет ничего похожего на вирусный ролик. 12 января Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины опубликовал в своём официальном аккаунте в X опровержение того, что United24 когда-либо выпускала подобное видео. „Цель этой лжи — дискредитация ВСУ“, — отметили в ведомстве. Впрочем, в сообщениях центра содержательная часть видео детально не разбирается.
„Проверено“ не удалось подтвердить по открытым источникам и другую информацию, изложенную в ролике. В частности, Офис генерального прокурора Украины не сообщал в своих официальных пресс-релизах, что связывался с американскими властями по поводу сгоревших особняков украинских генералов. Цитата Драпатого также отсутствует в открытых источниках, её можно встретить исключительно в распространяемом видео.
Создание поддельных новостных репортажей с логотипами авторитетных международных СМИ — популярный приём фейкоделов, позволяющий повысить доверие аудитории к вбрасываемой таким образом дезинформации. „Проверено“ уже многократно разбирало подобные видео — например, от Reuters, Fox News, Euronews и др., причем особенно часто „достаётся“ BBC. Как отмечает украинский фактчекинговый проект StopFake, в последние месяцы с теми же целями стали использовать айдентику проекта United24.
Таким образом, „Проверено“ не смогло обнаружить никаких заслуживающих доверия источников, где говорилось бы, что в калифорнийских пожарах действительно пострадали или были полностью разрушены дома высокопоставленных украинских военнослужащих. Первоисточник новости — пост пророссийского Telegram-канала, который ранее уже неоднократно был замечен в распространении дезинформации об Украине, причём по такому же сценарию — со ссылкой на неназываемые украинские источники.
Итог: Фейк