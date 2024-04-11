Правда ли, что Зеленский купил особняк у короля Карла III?
В апреле 2024 года СМИ и Telegram-каналы сообщили, что президент Украины потратил £20 млн на приобретение у английской королевской семьи старинного поместья. Мы проверили правдивость подобных публикаций.
3–4 апреля российские СМИ, среди которых «Вести.ru», «Российская газета», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Царьград», Sputnik, «Московский комсомолец» и Pravda.ru, сообщили, что Владимир Зеленский обзавёлся элитной недвижимостью в Великобритании. Авторы заметок утверждали, что украинский президент приобрёл у короля Карла III поместье Хайгроув-Хаус в графстве Глостершир. Уточняется, что монарх владел особняком с 1980 года, сделка якобы обошлась Зеленскому примерно в £20 млн и была оформлена при посредничестве его жены Елены во время её визита в Соединённое Королевство в конце февраля. Некоторые издания при этом отметили, что информация основана на слухах, другие же утверждали, что сведения удалось получить в рамках журналистского расследования по открытым данным.
В Telegram-каналах новость начала распространяться днём ранее. По данным сервиса TGStat, посты о покупке Зеленским особняка в Великобритании суммарно набрали более 6 млн просмотров. Среди самых популярных — публикации в каналах «Прямой эфир» (936 000 просмотров на момент написания этого разбора), «Операция Z: военкоры русской весны» (512 000), «Сплетница» (343 000), «Наблюдатель» (228 000), «Тринадцатый» (197 000), Voblya (178 000), «Путин в Telegram» (177 000), «Шейх Тамир» (156 000), Rus_criminal (144 000), «Голос Мордора» (139 000), «Иван Утенков» (139 000), «Украина.ру» (129 000), «Кирилл Фёдоров / война история оружие» (117 000), «Александр Семченко» (111 000), «Осташко! Важное» (106 000) и «Пул N3» (103 000).
Сообщение стало вирусным и за пределами Рунета. В частности, на английском языке о нём рассказали в верифицированном профиле посольства России в ЮАР. Также о якобы недавно приобретённой британской недвижимости Зеленского писали на французском, нидерландском, итальянском и других языках
И СМИ, и Telegram-каналы в своих публикациях ссылались на заметку, вышедшую в издании London Crier в начале апреля (точная дата на сайте не указана). Анонимный автор этого материала пишет, что, хотя Букингемский дворец не выпускал заявлений о сделке с Хайгроув-Хаусом, «есть много деталей, указывающих на то, что продажа была завершена в конце февраля — начале марта 2024 года». В самой статье такая деталь приведена только одна — комментарий некоего Гранта Гарольда, якобы дворецкого в этом поместье в 2004–2011 годах. Он рассказал, что как минимум шесть человек, работающих в особняке, были проинформированы о расторжении контрактов с 21 марта.
К заметке прикреплён и четырёхминутный ролик, опубликованный на YouTube. Запись преимущественно состоит из нарезки из фото, видео, стоковых снимков и скриншотов, которая сопровождается закадровым голосом (предположительно, произносящий текст мужчина, автор расследования, появляется в ролике буквально на пару секунд). В основном содержание видео повторяет изложенное в статье, однако ролик завершает надпись «С февраля 2022 года Соединённое Королевство выделило почти £12 млрд на всеобъемлющую поддержку Украины. 12 января 2024 года правительство анонсировало финансирование в размере ещё £2,5 млрд фунтов на 2024–2025 годы».
До апреля 2024 года London Crier не упоминался в сколько-нибудь крупных медиа как первоисточник новостей или журналистских расследований. На сайте издания нет раздела «О себе» (вместо него — описание шаблона в WordPress, с помощью которого оформлен ресурс), а в разделе «Правила использования» приведён набор слов на латыни, обычно используемый дизайнерами при создании шаблонов. Заметки на сайте публикуются с подписями вроде brian.tran12 или owen.cook14. Автором статьи о покупке Зеленским поместья в Глостершире указан и вовсе admin.
По данным компании Nominet, регистрирующей сайты в доменной зоне .uk, сайт londoncrier.co.uk, где была размещена заметка о смене владельца Хайгроув-хауса, появился лишь 26 марта 2024 года. К тем же результатам приводит и изучение веб-адреса с помощью сервиса Who.is. При этом в «подвале» сайта London Crier говорится, что издание выходит с 1863 года, то есть предполагается, что оно решило завести свой сайт спустя более чем 160 лет после основания. Более того, у этого медиа нет аккаунтов в соцсетях (иконки с логотипами на сайте ведут на страницы создателя шаблона для WordPress).
Проект «Блокировщик ботов» проанализировал и другие данные об этом ресурсе. Выяснилось, что londoncrier.co.uk использует те же DNS-серверы, что и сайт sanfranchron.com, созданный в марте 2024 года и выдающий себя за страницу американской газеты San Francisco Chronicle. Через это (и ещё одно) несуществующее СМИ в конце марта в информационное пространство был вброшен фейк о том, что на самолёте Зеленского из Аргентины были вывезены 300 кг кокаина, якобы полученные во время визита украинского лидера на инаугурацию нового аргентинского президента.
Как выяснил фактчекинговый проект Snopes, по состоянию на 3 апреля как минимум одна статья на сайте London Crier, якобы британского издания с более чем полуторавековой историей, была написана на русском языке (сейчас публикация недоступна). Более того, «Проверено» случайным образом выбрало и изучило названия трёх файлов с фотографиями, которые используются для иллюстрации заметок (1, 2, 3). Все эти названия совпали с заголовками статей, вышедших в конце марта на сайте «Газеты.ru» (1, 2, 3) и сопровождавшихся теми же снимками. Ту же особенность мы обнаружили ранее у сайта The Boston Times, послужившего первоисточником для многих вирусных публикаций о Зеленском и аргентинском кокаине.
Использованный в заметке London Crier ролик был опубликован 31 марта 2024 года на YouTube-канале Sam Murphy с 310 подписчиками. Он был зарегистрирован 5 февраля и до конца марта оставался пустым. 30–31 марта на канале появилось сразу три ролика: о недвижимости в собственности Карла III, об участии его племянницы принцессы Евгении в приуроченном к Пасхе мероприятии и о предполагаемой покупке Зеленским королевского поместья. Все три ролика озвучены разными голосами, однако в качестве фото профиля в канале использован скриншот из видео про покупку Хайгроув-Хауса — на нём изображён мужчина, предположительно зачитывающий закадровый текст. Сервисы по обратному поиску изображений и поиску людей, запечатлённых на снимках, не дали каких-либо результатов. Вероятно, автор канала был сгенерирован нейросетью (например, к такому выводу пришли эксперты, опрошенные газетой The Independent).
По сути, единственное доказательство, которое приводят в статье и ролике, — слова дворецкого Гранта Гарольда, который, как утверждается, более десяти лет назад работал в Хайгроув-Хаусе у тогда ещё принца Чарльза. Гарольд — довольно известный в Великобритании человек. После завершения службы при дворе он начал вести сравнительно популярный блог о тонкостях этикета, а также сниматься в телешоу. Представители экс-дворецкого в комментариях агентству dpa, телеканалу France 24 и газете The Independent назвали утверждения, приписанные Гарольду в статье London Crier, «полностью ложными».
Наконец, фактчекеры из итальянского проекта Open заказали на специализированном сайте, принадлежащем правительству Великобритании, выписку на Хайгроув-Хаус. В документе указано, что по состоянию на 5 апреля 2024 года владельцем поместья был принц Уильям. Особняк достался наследнику британского престола от отца вместе с титулами, когда Карл III стал королём после смерти своей матери Елизаветы II.
Таким образом, разошедшиеся по СМИ и соцсетям сообщения, будто Зеленский купил у Карла III особняк стоимостью около £20 млн, основаны на публикации сайта, без единого основания выдающего себя за респектабельное британское медиа. Этот ресурс, судя по имеющимся доказательствам, входит в сеть таких же подставных изданий, распространяющих прокремлёвскую пропаганду. Использованные в заметке свидетельства проведённой сделки были сфальсифицированы.
Прокремлёвские ресурсы не впервые используют эту схему для распространения фейков об элитной недвижимости, якобы купленной семьёй украинского президента в разных частях света. В декабре 2023 года вирусными стали публикации о том, что Зеленский приобрёл поместье Геббельса недалеко от Берлина, а также виллы в США и Египте. Как тогда выяснило «Проверено», для продвижения всех трёх сюжетов сначала на почти пустых YouTube-каналах было размещено якобы откровение инсайдера или рассказ журналиста-расследователя, затем пересказ этих роликов ретранслировали малоизвестные издания либо ресурсы, мимикрирующие под СМИ, а уже на их заметки ссылались подконтрольные властям российские медиа и поддерживающие Кремль блогеры.
Итог: Фейк