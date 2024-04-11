Правда ли, что Зеленский купил особняк у короля Карла III?

И СМИ, и Telegram-каналы в своих публикациях ссылались на заметку, вышедшую в издании London Crier в начале апреля (точная дата на сайте не указана). Анонимный автор этого материала пишет, что, хотя Букингемский дворец не выпускал заявлений о сделке с Хайгроув-Хаусом, «есть много деталей, указывающих на то, что продажа была завершена в конце февраля — начале марта 2024 года». В самой статье такая деталь приведена только одна — комментарий некоего Гранта Гарольда, якобы дворецкого в этом поместье в 2004–2011 годах. Он рассказал, что как минимум шесть человек, работающих в особняке, были проинформированы о расторжении контрактов с 21 марта.

К заметке прикреплён и четырёхминутный ролик, опубликованный на YouTube. Запись преимущественно состоит из нарезки из фото, видео, стоковых снимков и скриншотов, которая сопровождается закадровым голосом (предположительно, произносящий текст мужчина, автор расследования, появляется в ролике буквально на пару секунд). В основном содержание видео повторяет изложенное в статье, однако ролик завершает надпись «С февраля 2022 года Соединённое Королевство выделило почти £12 млрд на всеобъемлющую поддержку Украины. 12 января 2024 года правительство анонсировало финансирование в размере ещё £2,5 млрд фунтов на 2024–2025 годы».

До апреля 2024 года London Crier не упоминался в сколько-нибудь крупных медиа как первоисточник новостей или журналистских расследований. На сайте издания нет раздела «О себе» (вместо него — описание шаблона в WordPress, с помощью которого оформлен ресурс), а в разделе «Правила использования» приведён набор слов на латыни, обычно используемый дизайнерами при создании шаблонов. Заметки на сайте публикуются с подписями вроде brian.tran12 или owen.cook14. Автором статьи о покупке Зеленским поместья в Глостершире указан и вовсе admin.

По данным компании Nominet, регистрирующей сайты в доменной зоне .uk, сайт londoncrier.co.uk, где была размещена заметка о смене владельца Хайгроув-хауса, появился лишь 26 марта 2024 года. К тем же результатам приводит и изучение веб-адреса с помощью сервиса Who.is. При этом в «подвале» сайта London Crier говорится, что издание выходит с 1863 года, то есть предполагается, что оно решило завести свой сайт спустя более чем 160 лет после основания. Более того, у этого медиа нет аккаунтов в соцсетях (иконки с логотипами на сайте ведут на страницы создателя шаблона для WordPress).