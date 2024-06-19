Правда ли, что мужчина на каблуках из вирусного видео — „старший офицер НАТО“?

Автор 27-секундного видео снял выходящего из автомобиля мужчину, который одет в белую рубашку, чёрный галстук, серую юбку и туфли на шпильке. Пройдя несколько метров в сторону, человек оборачивается в сторону камеры, а затем дефилирует и позирует. В это время за кадром слышен смех.

14 июня этот ролик с подписью „Старший офицер НАТО“ опубликовали крупные Telegram-каналы Voblya (146 000 просмотров на момент написания этого разбора) и „Шейх Тамир“ (126 000). С аналогичными комментариями видео размещали на своих страницах пользователи Facebook, X и других соцсетей.

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Воспользовавшись инструментом обратного поиска по изображению от Google, „Проверено“ выяснило, что мужчина из вирусного видео — частый герой постов в соцсетях. Одни пользователи используют ролики с его участием при создании юмористического контента, другие возмущаются „пришедшей в Европу новой моде для мужчин“, третьи сожалеют, что „потеряли пацана“. Рассказывают об этом мужчине и СМИ, в том числе эстонское издание Postimees и латвийский портал Mixer.

Во многих таких публикациях указано имя мужчины на каблуках — Марк Брайан. У него есть довольно популярные профили в Instagram (595 000 подписчиков) и TikTok(215 000 подписчиков). На подавляющем большинстве фотографий и видео он также запечатлён в юбках и женской обуви. Именно в тиктоке Брайн в июле 2023 года опубликовал ролик, который интернет-пользователи распространяют с подписью про „старшего офицера НАТО“. Закадрового смеха на видео нет.

Впрочем, с Североатлантическим альянсом блогер никак не связан. За последние несколько лет Брайан стал героем больших статей в нескольких глянцевых изданиях, например в немецком Vogue и австралийском Harper’s Bazaar, и в общении с журналистами раскрыл основные факты своей биографии.