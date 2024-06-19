Правда ли, что мужчина на каблуках из вирусного видео — „старший офицер НАТО“?
В июне 2024 года в соцсетях стал вирусным ролик, на котором запечатлён мужчина в туфлях на высоких каблуках. В подписи утверждалось, что это высокопоставленный военный из структур Североатлантического альянса. Мы разобрались, кто на самом деле показан на видео.
Автор 27-секундного видео снял выходящего из автомобиля мужчину, который одет в белую рубашку, чёрный галстук, серую юбку и туфли на шпильке. Пройдя несколько метров в сторону, человек оборачивается в сторону камеры, а затем дефилирует и позирует. В это время за кадром слышен смех.
14 июня этот ролик с подписью „Старший офицер НАТО“ опубликовали крупные Telegram-каналы Voblya (146 000 просмотров на момент написания этого разбора) и „Шейх Тамир“ (126 000). С аналогичными комментариями видео размещали на своих страницах пользователи Facebook, X и других соцсетей.
Воспользовавшись инструментом обратного поиска по изображению от Google, „Проверено“ выяснило, что мужчина из вирусного видео — частый герой постов в соцсетях. Одни пользователи используют ролики с его участием при создании юмористического контента, другие возмущаются „пришедшей в Европу новой моде для мужчин“, третьи сожалеют, что „потеряли пацана“. Рассказывают об этом мужчине и СМИ, в том числе эстонское издание Postimees и латвийский портал Mixer.
Во многих таких публикациях указано имя мужчины на каблуках — Марк Брайан. У него есть довольно популярные профили в Instagram (595 000 подписчиков) и TikTok(215 000 подписчиков). На подавляющем большинстве фотографий и видео он также запечатлён в юбках и женской обуви. Именно в тиктоке Брайн в июле 2023 года опубликовал ролик, который интернет-пользователи распространяют с подписью про „старшего офицера НАТО“. Закадрового смеха на видео нет.
Впрочем, с Североатлантическим альянсом блогер никак не связан. За последние несколько лет Брайан стал героем больших статей в нескольких глянцевых изданиях, например в немецком Vogue и австралийском Harper’s Bazaar, и в общении с журналистами раскрыл основные факты своей биографии.
Брайану 64 года. Он вырос в Техасе, а каблуки начал носить во время учёбы в колледже. „В то время я встречался с девушкой, которая была такого же роста, как и я, но любила носить высокие каблуки, так что я всегда был немного ниже. Однажды после учёбы мы вместе пошли домой, посмотрели телевизор, поели и в какой-то момент начали танцевать. Было забавно, когда она сказала мне: „Почему бы тебе не носить высокие каблуки, если ты действительно хочешь быть выше?“ Сказано — сделано. Как ни странно, у нас был одинаковый размер обуви. Когда я впервые примерил туфли на высоком каблуке, мне понравилось, как я себя ощущал. Но по многим причинам, в том числе из-за моей работы, в течение многих лет я больше не думал об этом“, — вспоминает Брайан.
Впоследствии он построил карьеру в сфере робототехники и, по собственным словам, больше 30 лет провёл „в мире костюмов и галстуков“. В 2010 году Брайан (как отмечает Vogue, „по любви“) переехал в Германию. Спустя пять лет американец, найдя полную поддержку нынешней жены, решил надевать на работу каблуки. „Мои коллеги шутили: „Однажды Марк наденет платье“. Они не знали, что я действительно сделаю это в 2018 году“, — рассказывает Брайан в разговоре с британским таблоидом The Mirror (впрочем, позднее он всё-таки отдаст предпочтение юбкам). Пройдёт несколько лет — и инженер станет звездой соцсетей, начнёт сниматься для глянцевых журналов и даже примет участие в Парижской неделе моды.
„Подавляющее большинство людей, которых я встречаю, уверены, что я гей, и очень раздражаются, когда я называю себя гетеросексуальным цисгендерным мужчиной. <…> Это не вписывается в ту форму, к которой меня хотят отнести, основываясь на моей внешности. То, что мужчине нравится носить женскую одежду, не означает, что он обязательно гомосексуал или транссексуал, это совершенно разные вещи“, — подчёркивает Брайан (к слову, отец троих детей).
Хотя весной 2022 года в интервью журналу Remix американец говорил, что планирует уйти на пенсию и посвятить себя модельному бизнесу, в профиле Брайана на LinkedIn указано, что он до сих пор живёт в немецком городе Крайльсхайм и занимается робототехникой как фрилансер. „Проверено“ не удалось найти каких-либо сведений о работе инженера в НАТО или близких к альянсу армейских структурах. Зато сразу в нескольких публикациях говорится, что Брайан, помимо основной работы и съёмок для блога, успевает тренировать любительские команды по американскому футболу в Германии.
Таким образом, видео, ставшее в июне 2024 года вирусным с подписью „Старший офицер НАТО“, на самом деле опубликовал предыдущим летом американец, живущий в Германии и никак не связанный с Североатлантическим альянсом. Этот мужчина обрёл известность в соцсетях благодаря тому, что он носит юбки и туфли на высоком каблуке в сочетании с пиджаками, рубашками и прочими предметами мужского гардероба.
Итог: Фейк