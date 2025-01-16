СЕГОДНЯ | МЧМ по хоккею: сможет ли сборная Эстонии обыграть Польшу?

С 11 по 17 января шесть команд — Эстония, Украина, Италия, Польша, Япония и Южная Корея — соревнуются за единственную путёвку в Дивизион IA, второй по значимости уровень. Команда, занявшая последнее место, вылетит в Дивизион IIA.

Эстонцы активно начали матч: на 9-й минуте Давид Тимофеев открыл счёт, а через три минуты Роланд Лухт удвоил преимущество. Южнокорейцы ответили голом Ву-Хён Квона на 17-й минуте. Во втором периоде Макс Вялья и Максим Бурков довели счёт до 4:1. В третьем периоде Чэ Су Мин сократил разрыв, но Артем Орлов и Давид Тимофеев закрепили победу Эстонии, установив итоговый счёт.

В первом туре молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Эстонии потерпела поражение от Украины (1:8). Эстонцы начали активно, но быстро уступили 0:2, а к концу второго периода счёт стал 5:0. В третьем периоде украинцы увеличили отрыв, и лишь в концовке Артем Орлов забросил шайбу для Эстонии.

Во втором матче Эстония проиграла Японии (3:7). Эстонцы открыли счёт на второй минуте, но японцы быстро вышли вперёд. Травма вратаря Эстонии усугубила ситуацию, и, несмотря на попытки сократить отставание, Япония победила, забросив в пустые ворота в конце.

Сегодня сборная Эстонии встретится с Польшей, занимающей последнее место в группе с одним очком. Эстония находится на четвёртой позиции с тремя очками. Победа обеспечит эстонской команде 6 очков и сохранение места в дивизионе, но в случае поражения судьба команды решится в последнем туре.

У поляков результаты пока неудачные: поражения от Италии (4:7) и Украины (0:3), а также ничья с Японией (6:6), завершившаяся поражением в овертайме.