СЕГОДНЯ | МЧМ по хоккею: сможет ли сборная Эстонии обыграть Польшу?
В таллиннском ледовом холле „Тондираба“ близится к завершению чемпионат мира по хоккею среди молодёжных команд первого дивизиона (группа В). В четвёртом туре сборная Эстонии встретится с командой Польши. Начало матча запланировано на 19:30, прямую трансляцию можно будет посмотреть на платформе eestihoki.tv.
С 11 по 17 января шесть команд — Эстония, Украина, Италия, Польша, Япония и Южная Корея — соревнуются за единственную путёвку в Дивизион IA, второй по значимости уровень. Команда, занявшая последнее место, вылетит в Дивизион IIA.
В третьем туре сборная Эстонии U20 одержала первую победу на чемпионате, обыграв Южную Корею со счётом 6:2 (2:1, 2:0, 2:1).
Эстонцы активно начали матч: на 9-й минуте Давид Тимофеев открыл счёт, а через три минуты Роланд Лухт удвоил преимущество. Южнокорейцы ответили голом Ву-Хён Квона на 17-й минуте. Во втором периоде Макс Вялья и Максим Бурков довели счёт до 4:1. В третьем периоде Чэ Су Мин сократил разрыв, но Артем Орлов и Давид Тимофеев закрепили победу Эстонии, установив итоговый счёт.
В первом туре молодежного чемпионата мира по хоккею сборная Эстонии потерпела поражение от Украины (1:8). Эстонцы начали активно, но быстро уступили 0:2, а к концу второго периода счёт стал 5:0. В третьем периоде украинцы увеличили отрыв, и лишь в концовке Артем Орлов забросил шайбу для Эстонии.
Во втором матче Эстония проиграла Японии (3:7). Эстонцы открыли счёт на второй минуте, но японцы быстро вышли вперёд. Травма вратаря Эстонии усугубила ситуацию, и, несмотря на попытки сократить отставание, Япония победила, забросив в пустые ворота в конце.
Сегодня сборная Эстонии встретится с Польшей, занимающей последнее место в группе с одним очком. Эстония находится на четвёртой позиции с тремя очками. Победа обеспечит эстонской команде 6 очков и сохранение места в дивизионе, но в случае поражения судьба команды решится в последнем туре.
У поляков результаты пока неудачные: поражения от Италии (4:7) и Украины (0:3), а также ничья с Японией (6:6), завершившаяся поражением в овертайме.
Сборные Эстонии и Польши встречались шесть раз: наши хоккеисты одержали две победы, дважды уступили в овертайме и дважды проиграли в основное время. На прошлом чемпионате мира Эстония обыграла Польшу со счётом 3:0, что помогло занять итоговое четвёртое место.
Турнирная таблица:
Календарь игр сборной Эстонии:
11 января
12 января
14 января
16 января
Эстония – Польша. Начало в 19:30
17 января
Италия– Эстония. Старт в 19:30