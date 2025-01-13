13.01.2025, 11:20
Хоккеист молодежной сборной рассказал, почему Эстония потерпела в „Тондираба“ два крупных поражения
ФОТО: | Delfi Meedia
В таллиннском ледовом холле „Тондираба“ продолжается чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд первого дивизиона (группа В). Сборная Эстонии, составленная из игроков до 20 лет, во втором матче уступила Японии со счетом 3:7 (1:2, 1:3, 1:2). Автор двух голов Максим Бурков отметил, что команде не хватает опыта.
Эстонцы открыли счет благодаря голу Максима Буркова на второй минуте, но затем японцы забили трижды. Во втором периоде Бурков оформил дубль, сделав счет 2:3, но японцы снова доминировали, забив еще три шайбы. В начале третьей двадцатиминутки Макс Вялья сократил отставание до 3:6, но итоговый результат остался за Японией.
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