Хоккеист молодежной сборной рассказал, почему Эстония потерпела в „Тондираба“ два крупных поражения

Эстонцы открыли счет благодаря голу Максима Буркова на второй минуте, но затем японцы забили трижды. Во втором периоде Бурков оформил дубль, сделав счет 2:3, но японцы снова доминировали, забив еще три шайбы. В начале третьей двадцатиминутки Макс Вялья сократил отставание до 3:6, но итоговый результат остался за Японией.

„Начали хорошо, но нужно выходить на лед более уверенно. Мы начинаем хорошо, пропускаем гол и сразу теряем дух. Следующая смена выходит, и нас снова начинают возить. Надо быть немного поувереннее, и все“, — сказал нападающий Максим Бурков в интервью RusDelfi после игры.