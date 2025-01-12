ФОТО | Парковка у „Тондираба“ оказалась непригодной для МЧМ: машины застревают в снегу, люди опаздывают на игры

В субботу основная парковка ледового холла „Тондираба“ была относительно чистой, но полностью забита из-за большого наплыва болельщиков. На боковой парковке уборка снега не проводилась, и автомобили передвигались только по узкой колее. Многие машины застревали, создавая пробки, а водители и прохожие со всех сторон помогали их вытолкнуть.

В воскресенье количество болельщиков уменьшилось, но ситуация с парковкой осталась неизменной — уборка снега так и не была проведена.

У арены есть две парковки: одна небольшая, расположенная у главного входа, и более крупная сбоку здания. Парковка у главного входа быстро заполняется, так как помимо турнира в холле проходят тренировки. Большинство болельщиков вынуждены пользоваться боковой парковкой, которая после снегопада оказалась практически непригодной для использования.

Снежные заносы и неубранные участки создают серьезные проблемы: на парковке есть лишь одна проезжая колея, и машины, движущиеся навстречу друг другу, сталкиваются с трудностями. Более мощные автомобили еще могут преодолеть снежные преграды, но низкие машины часто застревают, образуя пробки. Водители помогают вытаскивать машины, но ситуация повторяется с каждым новым автомобилем. Многие болельщики опаздывают на игры из-за неорганизованной парковки.

С 11 по 17 января шесть команд — Эстония, Украина, Италия, Польша, Япония и Южная Корея — борются за единственную путевку во второй по значимости Дивизион IA. Команда, которая займет последнее место, опустится в четвертый Дивизион IIA.

Календарь сборной Эстонии:

11 января

12 января

Япония – Эстония. Начало в 16:00

14 января

Южная Корея – Эстония. Начало в 19:30

16 января

Эстония – Польша. Начало в 19:30

17 января

Италия – Эстония. Старт в 19:30

Примечательно, что в этом году турнир проходит позже основного чемпионата мира в элитном Дивизионе. Ранее соревнования низших Дивизионов проводились в начале и середине декабря, а основной ЧМ традиционно проходил в новогодне-рождественские праздники — в конце декабря или начале января. Однако теперь до основного ЧМ проходит турнир только в самом низком Дивизионе IIIB, а команды в других дивизионах будут выяснять отношения до 2 февраля включительно.

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