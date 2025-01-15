15.01.2025, 11:10
Хоккеист сборной Эстонии о первой победе на МЧМ: у нас не было другого выбора
ФОТО: | Eesti Hoki
На молодежном чемпионате мира по хоккею (U-20) в первом дивизионе, группа B, продолжающемся в Таллинне, сборная Эстонии одержала первую победу. В третьем туре эстонские хоккеисты уверенно обыграли сверстников из Южной Кореи со счетом 6:2 (2:1, 2:0, 2:1). Нападающий нашей команды Артем Абельянов подчеркнул, что после этой победы камень упал с плеч, и команда обрела уверенность в своих силах.
Эстонские хоккеисты активно начали матч, создавая опасные моменты с первых минут. На 9-й минуте Давид Тимофеев, получив пас от Егора Проскурина, открыл счет, а спустя три минуты Роланд Лухт удвоил преимущество хозяев. Однако на 17-й минуте Ву-Хён Квон сократил разрыв — 2:1.
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