Хоккеист сборной Эстонии о первой победе на МЧМ: у нас не было другого выбора

На молодежном чемпионате мира по хоккею (U-20) в первом дивизионе, группа B, продолжающемся в Таллинне, сборная Эстонии одержала первую победу. В третьем туре эстонские хоккеисты уверенно обыграли сверстников из Южной Кореи со счетом 6:2 (2:1, 2:0, 2:1). Нападающий нашей команды Артем Абельянов подчеркнул, что после этой победы камень упал с плеч, и команда обрела уверенность в своих силах.