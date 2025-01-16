Что будет с павильоном Таллиннского дома искусства в Ласнамяэ? Управа ждет предложений от жителей

„Через некоторое время здание Дома искусства будет готово и мы должны будем решить, что делать с временным пространством по соседству с ЦК „Линдакиви“. На открытии павильона Ласнамяэ я обещала, что к решению его дальнейшей судьбы будут привлечены и жители. За прошедшее с открытия время я получила много отзывов об этом павильоне. Некоторые жители Ласнамяэ хотели бы, чтобы площадь за „Линдакиви“ в будущем была незанятой. Но есть и те, кто предпочитает сохранить здание павильона Ласнамяэ, предлагая использовать его в качестве выставочного зала/зала для проведения мероприятий или открыть в нем филиал библиотеки. Третьи желали бы, чтобы деятельность Дома искусств в павильоне продолжилась. Решение, которое нам предстоит принять, должно устраивать большинство жителей нашего района“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В 2022 году целевой фонд Kunstihoone, управа района Ласнамяэ и центр культуры „Линдакиви“ подписали договор о сотрудничестве, призванный огранизационно поддержать временный переезд Таллиннского дома искусства в Ласнамяэ, способствуя культурной деятельности и интеграции в районе Ласнамяэ. Дом искусства переехал в Ласнамяэ на время реновации легендарного главного здания на площади Вабадузе. За ЦК „Линдакиви“ было построено временное здание площадью 600 м2, которое используется сейчас в качестве выставочного пространства и кафе. Здание было спроектировано архитектурным бюро Salto Arhitektuuribüroo. 19 ноября 2022 года по адресу ул. Яан Коорти, 24 открылся выставочный павильон Ласнамяэ Таллиннского дома искусства.

Павильон Ласнамяэ является временным зданием, которое в будущем можно либо сохранить, либо перенести. Конструкции павильона достаточно качественны и прочны, чтобы обслуживать жителей Ласнамяэ в течение еще нескольких лет, в том числе и в случае, если зданию будет найдено другое применение. Поскольку здание сделано из модулей, это дает возможность переместить его на другое место, и создать на площади за ЦК „Линдакиви“ нечто совершенно иное.

Чтобы принять решение о дальнейшем использовании павильона, управа района Ласнамяэ призывает жителей поделиться своими предложениями не позднее 30 января в свободной форме по электронной почте lasnamae@tallinnlv.ee , или заполнив анкету по адресу https://www.tallinn.ee/et/lasnamae/kunstihoone . Исходя из полученной информации, районная управа сможет начать переговоры относительно будущего павильона Ласнамяэ Таллиннского дома искусства.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить