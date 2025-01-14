В Ласнамяэ произошла утечка опасного вещества

В понедельник, 13 января, в 17:32 спасатели получили вызов в комплексу зданий на улице Бетоони в Ласнамяэ, где произошла утечка опасного вещества. Как сообщает Спасательный департамент, во время погрузки товара на эстакаде погрузчик поцарапал ковшом находившуюся на грузовике емкость с растворителем на основе ацетона, а именно раствором ацетоновой смолы. В результате емкость раскололась, а жидкость вылилась, образовав лужу токсичного и легковоспламеняющегося вещества площадью около 20 квадратных метров.

Людей эвакуировали как из здания, так с территории вблизи места утечки. На место прибыли спасатели из Ласнамяэ, Кесклинна и Мууга со специальным оборудованием, а также спасатели-добровольцы из Хюйру. Сначала они проверили здание, чтобы убедиться, что в нем никого нет. Затем оцепили опасную зону вокруг места утечки и покрыли лужу абсорбирующим материалом.

К 20:30 вещество было собрано, и представитель объекта занялся его утилизаций.

К счастью, в результате случившегося никто не пострадал.