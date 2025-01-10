Управа Ласнамяэ обратилась к автовладельцам

„В отличие от других микрорайонов Ласнамяэ, на узких улочках Сикупилли ограничены возможности для складирования снега и поэтому без вывоза снега здесь не обойтись. Если снег не убирать и не вывозить вовремя, то это существенно усложнит движение и парковку и, как следствие, повседневную жизнь жителей. Мы стремимся предотвратить эти проблемы и обеспечить быстрый и эффективный вывоз снега“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Вывоз снега в Сикупилли начнут с улиц Катузепапи и Паэкиви, а затем настанет черед улиц Кивимурру и Асундузе.

Автоводители должны иметь в виду, что во время вывоза снега следует руководствоваться временными дорожными знаками и следить за официальными сообщениями. Чтобы не мешать проведению снегоочистительных работ автовладельцам следует убирать автомобили из зоны снегоочистки и, при необходимости, откапывать их из-под снега. Оставленные на обочине автомобили могут негативно сказаться на качестве уборки.

Районная управа также напоминает, что за содержание расположенных на городских землях общего пользования объектов отвечают их владельцы, которые должны следить за благоустройством в радиусе 6 м. Водители обязаны убирать снег вокруг своих автомобилей в радиусе 1 м.

Вывоз снега осуществляется фирмой Keskkonnahooldus Eesti OÜ. При возникновении вопросов дополнительную информацию можно круглосуточно получить по инфотелефону 600 7978, или написав по адресу lasnamae@keho.ee .

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