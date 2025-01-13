Обещанного на новый год ждут. Итоги ушедшего года – чем нам запомнился 2024‑й?
На последней в 2024 году сессии Рийгикогу появился Йыулувана – Рождественский дед, но одет был этот дед как Санта-Клаус, поэтому назовем его Дедом Морозом и будем надеяться, что Департамент государственного языка не выпишет нам штраф за этот вольный перевод. Медиаэксперт, ведущий программы „В итоге“ Виталий Белобровцев подводит итоги года в „МК-Эстония“.
Дед уже который год выдает подарки руководству парламента и представителям фракций. Но получить их можно только через прочтение стихотворения, а теперь это превратилось в демократичное чего‑нибудь. И вот первый зампредседателя Рийгикогу Тоомас Кивимяги в качестве номера реформистской, я так думаю, самодеятельности преподнес деду подарок.
У меня, говорит, для тебя есть новость: налога на Деда Мороза не будет. Понятно, что все остальное у нас уже обналожено по самое не могу. Но и тут реформисты ловко завернули. Не понятно: не будет нам налог на Деда Мороза или не будет налог Деду Морозу на выступления перед ними и нами.
А Дед Мороз радостно согласился, дескать, это единственный налог, который реформистам удалось не ввести.
Как оно могло бы быть
А ведь этих реформистов, если послушать людей, почитать комментарии, честят в хвост и в гриву. А зря, между прочим. Ну, давайте прикинем, что плохого они сделали стране, населению, наконец?
Вот представляете, свершилось чаяние бывшего председателя этой партии Ансипа, и вся страна, а с ней и мы с вами – в пятерке самых богатых стран Европы! Что же в этом плохого?
Или вспомним мечтание другого председателя реформистов Калласа: из Таллинна в Варшаву на поезде за пяток часов. С ветерком! Плохо, что ли?
Кстати, вот и Кая Каллас, тоже, между прочим, председатель реформистов и тоже бывший, она же мечтала, чтобы все русские дети заговорили по-эстонски на уровень С1. Идешь, предположим, по улице и вокруг льется полнокровной струей эстонский язык, в школах поют эстонские песни, на переменах русские ученики рассказывают друг другу по-эстонски, как они любят прозу Таммсааре и стихи Кристьяна Яака. Плохо разве? И нет никаких противоречий в обществе ни на какой почве – вся страна стоит на одной платформе – реформистской.
Вы скажете, что это новогодние сказки. Нет, все это могло бы стать действительностью, правдой, если бы не плохой народ, который мешает нашим лучшим политикам претворять в жизнь их замечательные мечты.
Как оно смогло быть
А реальная жизнь, непридуманная, она такова, что под грохот пред- и новогодних фейерверков Эстония оказалась на 117 месте в рейтинге стран мира по объему внутреннего валового продукта в соотношении с покупательской способностью населения. Он отражает стоимость всех произведенных в стране товаров и услуг с учетом покупательной способности.
В этом списке Латвия на 109 месте, а Литва на 91.
Чуть выше Эстонии стоят Сирия, Зимбабве и Армения, а сразу за нами – Мали, Буркина Фасо, Гвинея, Монголия. А возглавляют список Китай, США, Индия, Россия, Япония и Германия.
Это ежегодный рейтинг ЦРУ – Центрального, надо вам прямо сказать, разведывательного управления самых Соединенных Штатов Америки.
Тут, конечно, можно возразить, мол, все это происки вашингтонского обкома, а на самом деле наш‑то уровень жизни ого-го.
Чем же запомнился уходящий год?
Январь
Новый год начался с обещаний. В январе премьерка Кая Каллас с самой высокой государственной трибуны заявила, что налоговая нагрузка в этом году не вырастет. Ни одного нового налога в этом году не будет. И приврала: мелкие повышения начались уже в следующем месяце. А новые налоги, крупные повышения акцизов и старых налогов, штрафов и госпошлин под руководством Партии реформ вводятся либо с 2025‑го, либо с 2026 года.
Депутаты Рийгикогу Ратас и Кийк вышли из Центристской партии. Она становится нишевой русской партией, и скоро ей будет капут, сообщили народу народные избранники. И оказались не правы. Капута не получилось, партия оправилась после того, как ее, по словам парламентского Деда Мороза, „пощипал Пруунсильд“. Пока она стабильно занимает 3–4-е место в рейтингах популярности среди граждан страны.
Учителя провели забастовку и отвоевали 17 евро к ежемесячной зарплате. Теперь их сожрет инфляция, а новое повышение пока не просматривается.
Февраль
Экс-премьер Ансип назвал премьерку Каллас капризной мызной барышней, а та окрестила его автоматом с газировкой. После этого завершилась политическая карьера экса. Он неожиданно отказался баллотироваться на выборах в Европарламент, хотя был реальным кандидатом на победу.
В Таллинне вывесили плакаты с разбомбленными домами.
По результатам картографирования территория Эстонии увеличилась на 95 островов, которые не были отмечены раньше. Теперь в Балтийском море 2317 наших островов. Пока никто не может сказать, что побывал на каждом из них.
Март
Реформист-велодорожечник Пяртель-Петер Пере заявил в прессе, что хочет голову мэра Кылварта – предрекает кризис власти в столице.
Средняя зарплата в стране превысила 1900 евро. В третьем квартале года она уже будет 1959 евро.
Разразился публичный скандал между министром юстиции Лаанетом и генеральным прокурором Пармасом. Тот заявил, что министр оказывает на него давление, требует уйти по собственному желанию. В итоге Лаанета позже обвиняют в незаконной аренде квартиры у родственника. Министр подает в отставку и остается под следствием. Прокурор по-прежнему возглавляет ведомство до окончания отведенного срока.
Таллиннский окружной суд отменил оправдательное решение Харьюского уездного суда и вынес новое решение, признав Хиллара Тедера, бывшего генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба и саму партию виновными в торговле влиянием. Позже это решение будет оспорено в Государственном суде. Он пока не обнародовал свой вердикт.
Таллиннского мэра Кылварта отправили в отставку после выхода социал-демократов из коалиции.
Мониторинг интеграции показал, что большая часть населения Эстонии чувствует себя отчужденной от общества. Так ощущает себя каждый четвертый постоянный житель неэстонец, а также каждый десятый эстонец.
Апрель
Партия реформ публично заявляет, что готовит документы к лишению права голоса на местных выборах граждан третьих стран. К концу года законопроект поступит в Рийгикогу.
Принято решение о закрытии столичных СМИ: телепередач и газет „Пеалинн“ и „Столица“.
В волости Урвасте погибла самая старая береза в стране. Ей было 200 лет. Волостной начальник с говорящей фамилией Кирсбаум (вишневое дерево) пообещал, что из этой березы не будут делать ложки. Мир ее праху.
Константин Васильев отказался от капитанской повязки в национальной футбольной команде после скандала в СМИ. Тогда он заявил в интервью, что для наступления мира в войне с Россией есть три варианта: победа Украины, победа России или же решение обеих стран договориться. В конце сезона Константин заявил об окончании футбольной карьеры. Сейчас избранный президент США Трамп заявляет о необходимости заключения мира. Что бы ему на полгода раньше не сказать!
Кристально честный центрист Владимир Свет заявляет прессе, что не рассматривает возможность выхода из партии, „да и зачем? Если задуматься о том, насколько хороши или плохи времена для Центристской партии, то я бы рискнул сказать, что на самом деле наши времена всегда были крайне тяжелыми“. И, чтобы не оставлять никаких сомнений, потом добавляет, что ему не предлагали никаких должностей и не приглашали в другие партии. Вскоре он выйдет из партии центристов и станет министром социал-демократистом.
Мощный снегопад 23 апреля – небесная канцелярия решила проверить, как новая столичная власть справится со своими обязанностями. Не справилась.
Май
Урезано время работы Нарвского пограничного пункта. Начинают образовываться длинные очереди. Позже они станут еще длиннее.
Эстония вышла в финал Евровидения и заняла 20‑е место.
Социал-демократы начинают эпопею поисков старейшины Ласнамяэ. Выдвинута кандидатура Татьяны Лавровой. Через 4 дня усилиями партнеров по коалиции ей приходится отказаться от места.
В Эстонии отмечен самый низкий коэффициент рождаемости за последние 100 лет. В ноябре подведут итоги за 2024‑й – в этом году родилось на тысячу детей меньше, чем в 2023‑м. У людей растет чувство неуверенности в будущем.
Июнь
Новая столичная власть закрыла целевой фонд „Русский лицей“. Более десяти лет он помогал ученикам из разных школ, проводил для них бесплатные дополнительные занятия в сфере образования: кружки, секции и консультации по отдельным предметам.
Исполнилось 20 лет газете „МК-Эстония“.
Самый популярный отечественный бренд – „Калев“. К осени традиционная шоколадка „Аннеке“ будет стоить дороже „народной“ поллитровой бутылки водки.
Энели Ефимова сплавала на чемпионате Европы за золотой медалью. Параллельно с этим замечательным достижением новая таллиннская власть остановила строительство полномерного бассейна в Ласнамяэ.
Министерка образования Каллас заявляет о создании общегосударственного соглашения об образовании. „Если его не подпишут все заинтересованные стороны – уйду в отставку“, пригрозила грозная Кристина.
Июль
Кая Каллас заявила о добровольном уходе с поста председателя правительства. Формируется новое „старое“ правительство.
Владимир Свет оказывается верным социал-демократом. За верность получает место министра созданного в срочном порядке Министерства инфраструктуры под эгидой Министерства климата.
Полиция безопасности в рамках расследования дела банкира Пруунсильда засылает своих сотрудников на пивную вечеринку студенческой корпорации в надежде получить компромат. Полицейские компрометируют себя сами и с позором ретируются, так толком и не выпив.
На Олимпиаде в Париже наши спортсмены остались без единой медали.
Растет недовольство населения – более половины избирателей (52%) поддерживают внеочередные выборы. Провести их практически невозможно.
Август
Начальница таллиннской ячейки „Исамаа“ Рийна Сольман изучает английский на Мальте за деньги, положенные на работу с избирателями. Там же оказывается ее семья. Возможно, они и были избирателями.
Вице-мэр реформист Пере объявил, что осенью начнется ремонт Питерского шоссе. В ноябре он расскажет о том, что сроки сместились. Ремонт отложен. Никто не виноват и нечего делать.
Новый премьер-министр Эстонии Кристен Михал взял пример со своей предшественницы и пообещал больше не поднимать налоги. Точка! Проверим.
Горуправа Таллинна заявила, что собирается купить здание частной школы. По счастливому совпадению в ней учатся дети мэра Осиновского и вице-мэрки Липпус. Ближе к зиме город выложит‑таки 3 миллиона на покупку этого ветхого здания.
Сентябрь
На фоне нехватки учителей в Эстонии в школах начинается переход на эстонский язык обучения. К этому процессу приковано повышенное внимание, в том числе и прессы. „Канал2“ снимает сюжет про первоклассника Степу. Вышедшую в эфир передачу осуждают как специалисты, так и политики вплоть до премьер-министра. В итоге „Канал2“ приносит извинения, а журналистку, состряпавшую сюжет, увольняют.
Вслед за дочерью о завершении политкарьеры в Эстонии заявил отец – Сийм Каллас. Добровольно ушел из Рийгикогу. Никто не рыдал. Знамя отцов-основателей Партии реформ отважно подхватил Юрген Лиги.
Кристину Каллас снова избрали председателем партии „Ээсти 200“. Рейтинг партии падает. Кристина предлагает отменить индексацию пенсий. В декабре министерка социальных дел Рийсало сообщит, что индексацию не отменят.
Министерка юстиции двестистка Пакоста предлагает сдавать в аренду тюремные помещения.
В „Ээсти Экспресс“ выходит материал под заголовком „Политик – самая большая угроза безопасности Эстонии“.
После полугодовых поисков соцдемы нашли для Ласнамяэ новую старую старейшину – ею становится Юлианна Юрченко. Для этого ей пришлось сменить партию и подкорректировать некоторые взгляды, а также отказаться от проводимых управой экскурсий в Пюхтицкий монастырь.
МВД требует изменить устав Эстонской православной церкви Московского патриархата. К декабрю выясняется, что церковь не имеет ни права на это, ни возможностей.
Эстония выпустила в открытый доступ облигации внутреннего займа. Спрос в 4 раза превысил предложение.
Октябрь
Бывшая президент Эстонии Кальюлайд избрана президентом местного олимпийского комитета.
Прекращена деятельность знаменитой благотворительной организации „Слава Украине“. Остатки „Славы“ пребывают в Украине и занимаются недвижимостью.
Таллиннская власть берет свои слова обратно: уборку тротуаров от снега организовать не получается. Обещают чистить только тротуары двух районов столицы.
Касса по безработице закрывает пять представительств. Три из них находятся в Юго-Восточной Эстонии.
Политики правящих партий не желают сокращать отпуска госчиновников с 35 до 28 календарных дней, как у всех работников. Эстония входит в небольшое число стран, где действует разный подход к отдыху работников частного и государственного секторов. По мнению экс-министра финансов Марта Вырклаэва, сокращение отпускных дней приносило бы в казну около 50 млн. евро ежегодно. Нынешний министр финансов Юрген Лиги не согласился с однопартийцем.
Ноябрь
На фоне долгосрочного падения экономики и роста инфляции весь месяц власти предержащие ведут дебаты о том, кого и как лишить права голоса на местных выборах. Социал-демократы предлагают допускать до голосования только лояльных иностранцев. В сети ходит шутка, что скоро голосовать на выборах смогут только избиратели соцдемов.
На бульваре Каарли в Таллинне выстроили анекдотичный частокол из дорожных знаков. После шквальной критики их срезали. Все за деньги налогоплательщиков.
Партия „Ээсти 200“ предложила партии „Правые“: давайте сольемся. Правые ответили: вы не правы.
В Нарве случилась недореволюция. Попытка Катри Райк снова занять кресло мэра провалилась. Кресло – нет.
Депутатка Рийгикогу социал-демократка Эстер Карузе в разгар парламентской сессии проверяет работу приложений Zoom, Skype и др., находясь на острове Бали. Учитывая, что бюджет на следующий год принят, можно сделать вывод, что эксперимент с удаленной работой в Рийгикогу удался, и вскоре в теплые края потянутся и другие политики.
Декабрь
В Эстонии самое большое число работающих пенсионеров по Евросоюзу. Не от хорошей жизни, а от маленьких пенсий.
Соглашение об образовании подписали 9 самоуправлений из 79. Министерка Каллас в отставку не ушла. Слово дала и слово взяла обратно. Хозяйка своего слова.
Банкротство госкомпании „Нордика“. Кто ее приземлил – виноватых нет. Кто несет ответственность – никто.
Лихорадит и другие государственные проекты – RailBaltica становится ямой, в которую уходят все деньги эстонских налогоплательщиков, а аудит Eesti Energia обнаруживает ошибки в управлении.
К курсу биткоина не имеют отношения наши чиновники и политики – на фоне победы Трампа виртуальная валюта взлетела на отметку в 105 тысяч долларов и установила новый рекорд.
Декабрь уже закончился, но наступление экологического рая откладывается. Он должен был случиться после принятия закона „О климате“ (его в процессе создания переименовали в закон „Об устойчивой экономике“). Возможно, даже до следующего новогодья. Законопроект осудили едва ли не все заинтересованные стороны. Его клепали почитай год, для его создания соорудили монструозное Министерство климата, для которого строят здание за 50 миллионов евро (денег в казне нет, надо всячески экономить). Теперь этот нормативно-правовой чемодан без ручки будут дружески обсуждать в коалиции, поскольку его буквально вражески осудили еще и предприниматели во главе со своей палатой.
Души прекрасные порывы
По итогам года в стране было много личных достижений – в смысле человек много за год достиг: например, Энели Ефимова, наши шпажистки. Они все нас радуют, но это – личные свершения.
А вот Тойво Тянавсуу вершит судьбами, точнее сказать, жизнями людей. Надо прямо сказать – обреченных, отверженных государством. Тойво возглавляет фонд „Подаренная жизнь“, который он создал со своей мамой, когда у нее нашли злокачественную опухоль. И нынче уникальному фонду исполнилось 10 лет. За это время он поддержал 2700 человек в возрасте от 6 до 91 года. Детей, молодых родителей, дедушек и бабушек, подарив им надежду и продлив жизнь. А некоторых избавил от страшной болезни. И все это люди, которым Касса здоровья в итоге отказала в помощи.
У фонда Тянавсуу есть одна важная особенность – на поддержание собственно структуры он затрачивает всего 5,2 процента доходов, то есть в основном – пожертвований.
В „Ээсти Пяэвалехт“ не без иронии Тойво пишет, что на 10‑м году жизни фонд переживает финансовые трудности, потому что оставшиеся без поддержки Кассы здоровья люди продолжают жить. И это убедительнейшее свидетельство его нужности. Государство же даже внимания не обращает на то, что люди выживают с нашей помощью. И в то же время Эстония стремится к статусу чемпиона Европы по отказу от новых лекарств.
Есть интересные люди и среди предпринимателей.
К концу года выяснилось, что фирма „Каамос Групп“ выплачивает своим работникам по случаю рождения первого и второго ребенка по 10 000 евро. За третьего ребенка – 20 000, за 4‑го 30 тысяч и за каждого следующего – 20 тысяч. Основатель и крупный владелец фирмы Кайдо Йыэлехт говорит, что внедрил эту систему на своем личном опыте – у него в семье шесть детей.
Вначале было слово
В мире европейской культуры прижилось любопытное соревнование под названием слово года.
По версии портала „Грамота.ру“ им стало красивое русское слово „вайб“. Оно обозначает эмоциональное состояние или настроение человека, которое появляется в результате общения или каких‑либо действий. В качестве производных от этого слова в русском языке со временем появились варианты „вайбовый“ и „завайбить“.
Вот мы и желаем вам как следует завайбить, что в переводе на русский означает счастливо проводить старый год и радостно, в хорошей компании встретить новый. Как поется в одной вайбовой песне: так будьте здоровы, живите богато. И для этого надо, чтобы наши цены не подняли настолько, чтобы при покупке еды пришлось платить налог на роскошь.
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