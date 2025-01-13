Обещанного на новый год ждут. Итоги ушедшего года – чем нам запомнился 2024‑й?

Дед уже который год выдает подарки руководству парламента и представителям фракций. Но получить их можно только через прочтение стихотворения, а теперь это превратилось в демократичное чего‑нибудь. И вот первый зампредседателя Рийгикогу Тоомас Кивимяги в качестве номера реформистской, я так думаю, самодеятельности преподнес деду подарок.

У меня, говорит, для тебя есть новость: налога на Деда Мороза не будет. Понятно, что все остальное у нас уже обналожено по самое не могу. Но и тут реформисты ловко завернули. Не понятно: не будет нам налог на Деда Мороза или не будет налог Деду Морозу на выступления перед ними и нами.

А Дед Мороз радостно согласился, дескать, это единственный налог, который реформистам удалось не ввести.

Как оно могло бы быть

А ведь этих реформистов, если послушать людей, почитать комментарии, честят в хвост и в гриву. А зря, между прочим. Ну, давайте прикинем, что плохого они сделали стране, населению, наконец?

Вот представляете, свершилось чаяние бывшего председателя этой партии Ансипа, и вся страна, а с ней и мы с вами – в пятерке самых богатых стран Европы! Что же в этом плохого?

Или вспомним мечтание другого председателя реформистов Калласа: из Таллинна в Варшаву на поезде за пяток часов. С ветерком! Плохо, что ли?

Кстати, вот и Кая Каллас, тоже, между прочим, председатель реформистов и тоже бывший, она же мечтала, чтобы все русские дети заговорили по-эстонски на уровень С1. Идешь, предположим, по улице и вокруг льется полнокровной струей эстонский язык, в школах поют эстонские песни, на переменах русские ученики рассказывают друг другу по-эстонски, как они любят прозу Таммсааре и стихи Кристьяна Яака. Плохо разве? И нет никаких противоречий в обществе ни на какой почве – вся страна стоит на одной платформе – реформистской.

Вы скажете, что это новогодние сказки. Нет, все это могло бы стать действительностью, правдой, если бы не плохой народ, который мешает нашим лучшим политикам претворять в жизнь их замечательные мечты.

Как оно смогло быть