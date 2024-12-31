ОТ РЕДАКЦИИ | Проблемы текущего года Эстония унаследует и в 2025 году

Завершается 2024 год и уже в среду многие повесят на стену новый календарь. Начнется новый, 2025 год. Текущий год не был исключительно хорошим или исключительно плохим для жителей Эстонии и всего мира. Если бы Россия не вела террористическую войну в Украине, а климатические проблемы не были бы постоянной темой обсуждений, можно было бы сказать, что этот год не оставил у многих особых воспоминаний.

Хотя утверждать, что в 2024 году не произошло событий, которые войдут в учебники истории, тоже нельзя. В 2024 году Эстонию возглавил новый-премьер министр, собралось новое правительство, хотя коалиция осталась прежней. Первая половина года прошла под знаком поиска работы для Каи Каллас, что, в конечном счете, увенчалось успехом – она заняла пост Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам.

Оценить же работу правительства Кристена Михала пока сложно: оно продолжило политику кабинета Каи Каллас, и, к сожалению, Эстония входит в 2025 год с множеством нерешенных проблем. Прежде всего, это касается государственных финансов и управления. Для экономики нашей страны 2024 год не стал ни годом роста, ни резкого падения – скорее, это был год застоя. Ключевым словом 2025 года, вероятно, станет „выживание“ – как на уровне государства, так и на уровне каждого отдельного гражданина. Государству предстоит залатать миллиардный бюджетный дефицит, что осложняется принципиальной позицией правительства, отказывающегося обложить налогами прибыли иностранных банков. Обычные граждане, в свою очередь, столкнутся с резким повышением старых налогов и введением новых.