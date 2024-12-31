ОТ РЕДАКЦИИ | Проблемы текущего года Эстония унаследует и в 2025 году
Многие жители нашей страны уже подвели личные итоги года, эксперты представили свой анализ текущей ситуации и предложили экономические и политические прогнозы на будущий год. Редакции RusDelfi остается только констатировать: 2025 год, по всем признакам, будет еще сложнее нынешнего.
Завершается 2024 год и уже в среду многие повесят на стену новый календарь. Начнется новый, 2025 год. Текущий год не был исключительно хорошим или исключительно плохим для жителей Эстонии и всего мира. Если бы Россия не вела террористическую войну в Украине, а климатические проблемы не были бы постоянной темой обсуждений, можно было бы сказать, что этот год не оставил у многих особых воспоминаний.
Хотя утверждать, что в 2024 году не произошло событий, которые войдут в учебники истории, тоже нельзя. В 2024 году Эстонию возглавил новый-премьер министр, собралось новое правительство, хотя коалиция осталась прежней. Первая половина года прошла под знаком поиска работы для Каи Каллас, что, в конечном счете, увенчалось успехом – она заняла пост Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам.
Оценить же работу правительства Кристена Михала пока сложно: оно продолжило политику кабинета Каи Каллас, и, к сожалению, Эстония входит в 2025 год с множеством нерешенных проблем. Прежде всего, это касается государственных финансов и управления. Для экономики нашей страны 2024 год не стал ни годом роста, ни резкого падения – скорее, это был год застоя. Ключевым словом 2025 года, вероятно, станет „выживание“ – как на уровне государства, так и на уровне каждого отдельного гражданина. Государству предстоит залатать миллиардный бюджетный дефицит, что осложняется принципиальной позицией правительства, отказывающегося обложить налогами прибыли иностранных банков. Обычные граждане, в свою очередь, столкнутся с резким повышением старых налогов и введением новых.
Несомненно, 2024 год войдет в историю и легализацией брачного равноправия. Политический ландшафт страны также существенно изменился из-за падения популярности Центристской партии и EKRE; исход из этих партий был самым значительным. Война в Украине, где ежедневно гибнут сотни людей, продолжается, и, несмотря на разговоры о мире, конца ей пока не видно. Украинское руководство в конце года дало сигналы о готовности к переговорам или даже к „замораживанию конфликта“, однако руководство России считает, что оно побеждает в войне, и продолжает требовать капитуляции Украины, а также, по сути, всего западного мира.
Ключевым событием года, безусловно, стали президентские выборы в США, где победу одержал республиканец Дональд Трамп. Поскольку Трамп предпочитает не раскрывать свои карты и часто говорит одно, а делает совершенно другое, миру предстоит столкнуться с неопределенностью. Никаких гарантий, что после инаугурации Трампа война в Украине закончится, нет.
Добавив к этому проблемы мировой безопасности, миграции и климата, стоит признать, что 2024 год не может похвастаться решением хоть бы одной из них. И хотя смотреть в будущее с оптимизмом пока не получается, попробовать все же стоит.
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