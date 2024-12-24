МНЕНИЕ | Не политикой единой – Елена Пазилина подводит итоги года в Нарве
„Искренне удивляюсь, когда читаю в прессе отзывы о 2024 годе в Нарве в пессимистическом ключе. Журналисты в основном все сводят к турбулентности в нарвской местной политике. Она такая только потому, что в 2025 году нас ждут муниципальные выборы“, - уверена местная активистка Елена Пазилина.
Думаю, что нужно спокойнее к этому относиться, а когда подводишь итоги, то стоит смотреть намного шире, потому что город - это огромное количество живущих в нем людей. Нарва все ещё третий по величине город Эстонии.
За собой лично я стала замечать, что меня, как жителя города, все меньше трогает, когда кто-то говорит, что у нас в городе все безнадежно, что у него нет будущего. Особенно безразлично стала относиться к тем, кто говорит о нарвитянах плохо.
Каждый из нас несет личную ответственность, поэтому если что-то в городе сильно не нравится, то нужно набраться сил и идти что-то менять в городе самому. В 2024 году я стала больше всматриваться в поступки и дела тех, кто именно так и делает. Именно благодаря им Нарва – энергетически сильный город.
2024 год запомнился особенным сплочением местного сообщества вокруг успехов наших людей в самых разных сферах. Нарвитяне искренне сопереживали и поддерживали друг друга. В спортивной жизни города это победа за победой наших спортсменов на соревнованиях разных уровней. Путь к Чемпионству Эстонии нарвских хоккеистов сделал нарвский Ледовый холл настоящим местом притяжения нарвитян, а парни стали кумирами для подростающего поколения. Игры в рамках континентального кубка доказали нам всем, что хоккей в Нарве находится на международном уровне и по праву может и должен считаться визитной карточкой города.
В 2024 году боксер Антон Виноградов в Софии на чемпионате Европы по боксу в возрастном классе до 23 лет завоевал бронзовую медаль. Невероятная Александра Джикаева, наша спортсменка-красавица и большая гордость Нарвы, привезла титул Чемпионки Европы по кикбоксингу. Летом мы с большой гордостью и надеждой отправляли на Олимпиаду в Париже гребца Михаила Куштейна и судью по боксу Дмитрия Мелиса, все вместе следили за их выступлением, а потом сошлись во мнении, что их достижения нужно вписать золотыми буквами в историю города.
В этом году нарвитяне ахнули, когда наши ветераны спорта добились невероятных успехов. Надежда Полякова привезла две золотые медали с чемпионата мира по лыжным гонкам среди ветеранов спорта, а Владимир Малинов, 87-летний житель Нарвы, принял участие в Тартуском городском марафоне и пробежал дистанцию в 10 километров, обогнав сотни более молодых участников. В своей возрастной категории он оказался первым. А какие у нас спортивные инициативы? Активны популяризаторы здорового образа из сообщества любителей бега Run For Fun Narva, которые именно в 2024 году стали сплочать вокруг своего сообщества все больше нарвитян. Открытие пневмохолла – это тоже огромное событие.
Сфера культуры продолжает развиваться и давать пищу для духовного спокойствия, год запомнился частыми аншлагами. Нарвский симфонический оркестр праздновал свое 30-летие и собирал полные залы в ДК „Ругодив“. Смешанный хор Нарвской музыкальной школы „Вдохновение“ душевно опраздновал в ратуше свое 10-летие. Наши культурные общества провели рекордное количество мероприятий в рамках года культурного многообразия.
Художественное объединение „Вестервалли“ издало художественный альбом „Борис Уваров. Живопись как молитва“. Выставки нарвских художников становятся все популярнее - последняя из них художественного объединения Symbol 4, которая была посвящена памяти художницы Елены Колли, и организована художником Эдуардом Зеньчиком собрала рекордное количество горожан в А-Арт галерее. Мария Самбуренко, заслуженный деятель культуры Нарвы, художница и педагог, продолжает неустанно каждый год делать наш город ярче, и нарвитяне не перестают искренне восхищаться её деятельностью. Историк Александр Опенко провел в 2024 году огромнейшнее количество популярных среди нарвитян экскурсий по Нарве.
А каким был 2024 год в театральной жизни?! Нарвитяне следили за процессом работы над экспериментальной постановкой „Трамвай“, сказали много добрых слов её труппе и искренне радовались ее удавшейся премьере на берегу морского залива в соседнем Нарва-Йыэсуу. Нарвское театральное сообщество стало сплоченее, появились местные постановки и нарвитяне ещё больше стали ходить в театр. Под конец года театр „Королевский Жираф“ порадовал волшебным выходом на сцену и оставил яркие воспоминания. Актер Александр Кучмезов, который родом из Нарвы, задался целью сделать таллиннский Русский театр ближе к Нарве. Встречи с актёрами русской драмы стали настоящей традицией в Ругодиве.
Парфюмер Александра Лещук в сотрудничестве с дизайнером Татьяной Калининой создала пармюм „I love Ida-Viru.“ В 2024 году кафе Kohvik Kaar попало в список лучших ресторанов Эстонии.
Нарвитяне делают много добрых дел: помогают людям, ищут и спасают, если нужно. Один проект MTÜ IGA ELU уставновки уличных дефибрилляторов „Все больше случаев оживления людей после остановки сердца“ чего стоит. Можно и дальше перечислять достижения, но, думаю, что всех никогда не удастся перечислить, так как их много. Важно их замечать и писать о них, особенно, когда подводятся какие-то итоги. Позитивный имидж города – это тот образ, который создается целенаправленно и ежедневно в течение длительного времени с одной целью – чтобы наш город был благополучным, привлекал инвесторов и туристов, а социальное самочувствие нарвитян повышалось. Позитивный имидж города – это наша общая коллективная ответственность.
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