МНЕНИЕ | Не политикой единой – Елена Пазилина подводит итоги года в Нарве

Думаю, что нужно спокойнее к этому относиться, а когда подводишь итоги, то стоит смотреть намного шире, потому что город - это огромное количество живущих в нем людей. Нарва все ещё третий по величине город Эстонии.

За собой лично я стала замечать, что меня, как жителя города, все меньше трогает, когда кто-то говорит, что у нас в городе все безнадежно, что у него нет будущего. Особенно безразлично стала относиться к тем, кто говорит о нарвитянах плохо.

Каждый из нас несет личную ответственность, поэтому если что-то в городе сильно не нравится, то нужно набраться сил и идти что-то менять в городе самому. В 2024 году я стала больше всматриваться в поступки и дела тех, кто именно так и делает. Именно благодаря им Нарва – энергетически сильный город.

2024 год запомнился особенным сплочением местного сообщества вокруг успехов наших людей в самых разных сферах. Нарвитяне искренне сопереживали и поддерживали друг друга. В спортивной жизни города это победа за победой наших спортсменов на соревнованиях разных уровней. Путь к Чемпионству Эстонии нарвских хоккеистов сделал нарвский Ледовый холл настоящим местом притяжения нарвитян, а парни стали кумирами для подростающего поколения. Игры в рамках континентального кубка доказали нам всем, что хоккей в Нарве находится на международном уровне и по праву может и должен считаться визитной карточкой города.

В 2024 году боксер Антон Виноградов в Софии на чемпионате Европы по боксу в возрастном классе до 23 лет завоевал бронзовую медаль. Невероятная Александра Джикаева, наша спортсменка-красавица и большая гордость Нарвы, привезла титул Чемпионки Европы по кикбоксингу. Летом мы с большой гордостью и надеждой отправляли на Олимпиаду в Париже гребца Михаила Куштейна и судью по боксу Дмитрия Мелиса, все вместе следили за их выступлением, а потом сошлись во мнении, что их достижения нужно вписать золотыми буквами в историю города.