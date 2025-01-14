Больше всего ночными автобусами пользуются в Ласнамяэ и Мустамяэ

Вице-мэр Кристьян Ярван отметил, что, подобно более крупным европейским столицам, ночные автобусы нашли применение и в Таллинне. „Пилотный проект услуги стартовал в мае 2023 года первоначально на четырех маршрутах. С января 2024 года появились направления в Пяэскюла и Виймси, и автобусы начали курсировать круглый год. Самыми популярными по-прежнему остаются маршруты в Мустамяэ, Ласнамяэ и Вана-Пяэскюла. Данные об использовании показывают, что жители Таллинна все активнее пользуются ночными автобусами“, – отметил Ярван.

С января по апрель ночные автобусы использовали в среднем 1400–1650 человек за выходные, однако с мая по август число пользователей превысило 2000 человек (в мае – 2150, в июне – 2440, в июле – 2500, в августе – 2100). Это было ожидаемо, так как весной и летом в центре города проводится больше вечерних культурных и развлекательных мероприятий. С сентября до конца года среднее количество пассажиров ночных автобусов за выходные оставалось относительно стабильным и превышало показатели первых месяцев года (в сентябре – 1970, в октябре – 2010, в ноябре – 1940, в декабре – 1860).

По словам советника по ночной жизни Таллинна Натали Метс, важно продолжать развитие ночных автобусных маршрутов. „Для сбора качественных данных мы планируем провести опрос пользователей в конце лета. Кроме того, необходимо еще раз пересмотреть маршруты и при необходимости скорректировать их, чтобы услуга лучше соответствовала потребностям пользователей. Безусловно, мы также рассматриваем возможность продления рейсов в будние дни, когда проходят крупные концерты“, – отметила Метс.