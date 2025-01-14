Новости Эстонии
14.01.2025, 15:15

Система пособий по потере кормильца изменится

 
Иллюстративное изображение
Иллюстративное изображение
ФОТО: Tehisaru (Midjourney.com), Ester Vaitmaa | Delfi Meedia

Комиссия по социальным делам направила на первое чтение законопроект, призванный создать единую систему пособий для детей, лишившихся родителя.

Председатель комиссии по социальным делам Мадис Тимпсон отметил, что с 1 октября 2026 года пенсия по потере кормильца будет заменена на пособие по потере кормильца и обеспечит детям, лишившимся родителя, ежемесячное пособие вне зависимости от пенсионного стажа умершего родителя или числа детей. „Благодаря пособию по потере кормильца 90% получателей пособия получат бо́льшую поддержку. Объемы пособия также не будут зависеть от пенсионного стажа родителя. Согласно законопроекту, новая номинальная сумма пособия составит 272 евро. Согласно текущим прогнозам, выплачиваемое в 2026 году пособие составит порядка 345 евро“, – пояснил председатель. Он добавил, что в 2026–2028 гг. дополнительные расходы на выплату пособия по потере кормильца составят порядка 3 300 000 евро.

Заместитель председателя комиссии Рийна Солман отметила, что до сих пор пенсия по потере кормильца выплачивалась учащимся в возрасте до 24 лет, в то время как новое пособие планируется выплачивать учащимся до достижения 21 года. „Я вижу, что вы забираете деньги у студентов. На мой взгляд, это неправильно, – сказала она. – Ребенок мог лишиться родителя в юном возрасте и уже поэтому он находится в более уязвимом положении по сравнению со своими сверстниками. После смерти одного из родителей на второго ложится двойная нагрузка по воспитанию детей и покрытию расходов. Во время обучения в университете расходы не уменьшаются, а, наоборот, увеличиваются, ввиду чего мы ни в коем случае не можем лишать студентов пенсии по потере кормильца“.

Пособие по потере кормильца выплачивается детям до достижения возраста 19 лет или, в случае продолжения учебы, – до достижения 21 года. Если на момент вступления закона в силу ребенок уже получает пенсию по потере кормильца и размер этой пенсии меньше, чем размер пособия по потере кормильца, или равен ему, то в дальнейшем ему будет выплачиваться пособие в размере пособия по потере кормильца. В случае, если назначенная пенсия по потере кормильца превышает размер пособия по потере кормильца, ребенок в дальнейшем будет получать пособие в размере пенсии по потере кормильца, пока оно не приравняется к размеру пособия по потере кормильца.

Размер создаваемого пособия учитывает расходы на содержание ребенка, изменение индекса потребительской цены и средней месячной брутто-зарплаты по Эстонии, – в результате ежегодной индексации реальная ценность пособия во времени сохранится. Круг учебных заведения, обучение в которых дает право на получение пособия, шире, чем обозначенный для получения пенсии по потере кормильца. Также пособие по потере кормильца можно получать параллельно с пособием по трудоспособности.

В заседании приняла участие министр социальной защиты Сигне Рийсало.

Комиссия по социальным делам внесла правлению предложение включить первое чтение проекта закона о внесении изменений в Закон о компенсациях семьям и в другие законы (547 SE) в повестку дня пленарного заседания Рийгикогу 22 января и завершить первое чтение законопроекта.

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