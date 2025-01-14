Система пособий по потере кормильца изменится

Председатель комиссии по социальным делам Мадис Тимпсон отметил, что с 1 октября 2026 года пенсия по потере кормильца будет заменена на пособие по потере кормильца и обеспечит детям, лишившимся родителя, ежемесячное пособие вне зависимости от пенсионного стажа умершего родителя или числа детей. „Благодаря пособию по потере кормильца 90% получателей пособия получат бо́льшую поддержку. Объемы пособия также не будут зависеть от пенсионного стажа родителя. Согласно законопроекту, новая номинальная сумма пособия составит 272 евро. Согласно текущим прогнозам, выплачиваемое в 2026 году пособие составит порядка 345 евро“, – пояснил председатель. Он добавил, что в 2026–2028 гг. дополнительные расходы на выплату пособия по потере кормильца составят порядка 3 300 000 евро.

Заместитель председателя комиссии Рийна Солман отметила, что до сих пор пенсия по потере кормильца выплачивалась учащимся в возрасте до 24 лет, в то время как новое пособие планируется выплачивать учащимся до достижения 21 года. „Я вижу, что вы забираете деньги у студентов. На мой взгляд, это неправильно, – сказала она. – Ребенок мог лишиться родителя в юном возрасте и уже поэтому он находится в более уязвимом положении по сравнению со своими сверстниками. После смерти одного из родителей на второго ложится двойная нагрузка по воспитанию детей и покрытию расходов. Во время обучения в университете расходы не уменьшаются, а, наоборот, увеличиваются, ввиду чего мы ни в коем случае не можем лишать студентов пенсии по потере кормильца“.