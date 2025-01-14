Система пособий по потере кормильца изменится
Комиссия по социальным делам направила на первое чтение законопроект, призванный создать единую систему пособий для детей, лишившихся родителя.
Председатель комиссии по социальным делам Мадис Тимпсон отметил, что с 1 октября 2026 года пенсия по потере кормильца будет заменена на пособие по потере кормильца и обеспечит детям, лишившимся родителя, ежемесячное пособие вне зависимости от пенсионного стажа умершего родителя или числа детей. „Благодаря пособию по потере кормильца 90% получателей пособия получат бо́льшую поддержку. Объемы пособия также не будут зависеть от пенсионного стажа родителя. Согласно законопроекту, новая номинальная сумма пособия составит 272 евро. Согласно текущим прогнозам, выплачиваемое в 2026 году пособие составит порядка 345 евро“, – пояснил председатель. Он добавил, что в 2026–2028 гг. дополнительные расходы на выплату пособия по потере кормильца составят порядка 3 300 000 евро.
Заместитель председателя комиссии Рийна Солман отметила, что до сих пор пенсия по потере кормильца выплачивалась учащимся в возрасте до 24 лет, в то время как новое пособие планируется выплачивать учащимся до достижения 21 года. „Я вижу, что вы забираете деньги у студентов. На мой взгляд, это неправильно, – сказала она. – Ребенок мог лишиться родителя в юном возрасте и уже поэтому он находится в более уязвимом положении по сравнению со своими сверстниками. После смерти одного из родителей на второго ложится двойная нагрузка по воспитанию детей и покрытию расходов. Во время обучения в университете расходы не уменьшаются, а, наоборот, увеличиваются, ввиду чего мы ни в коем случае не можем лишать студентов пенсии по потере кормильца“.
Пособие по потере кормильца выплачивается детям до достижения возраста 19 лет или, в случае продолжения учебы, – до достижения 21 года. Если на момент вступления закона в силу ребенок уже получает пенсию по потере кормильца и размер этой пенсии меньше, чем размер пособия по потере кормильца, или равен ему, то в дальнейшем ему будет выплачиваться пособие в размере пособия по потере кормильца. В случае, если назначенная пенсия по потере кормильца превышает размер пособия по потере кормильца, ребенок в дальнейшем будет получать пособие в размере пенсии по потере кормильца, пока оно не приравняется к размеру пособия по потере кормильца.
Размер создаваемого пособия учитывает расходы на содержание ребенка, изменение индекса потребительской цены и средней месячной брутто-зарплаты по Эстонии, – в результате ежегодной индексации реальная ценность пособия во времени сохранится. Круг учебных заведения, обучение в которых дает право на получение пособия, шире, чем обозначенный для получения пенсии по потере кормильца. Также пособие по потере кормильца можно получать параллельно с пособием по трудоспособности.
В заседании приняла участие министр социальной защиты Сигне Рийсало.
Комиссия по социальным делам внесла правлению предложение включить первое чтение проекта закона о внесении изменений в Закон о компенсациях семьям и в другие законы (547 SE) в повестку дня пленарного заседания Рийгикогу 22 января и завершить первое чтение законопроекта.