Мнение
14.01.2025, 13:10

МНЕНИЕ | Кылварт рассказывает мифы о налогах жителям Эстонии

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Центристская партия занимается популяризацией мифов о налогах.
Центристская партия занимается популяризацией мифов о налогах.
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Центристская партия занимается популяризацией мифов о налогах.

Кому нравится платить налоги? Разумеется, никому! Однако не стоит тешить себя мыслями, что все повышения налогов последних лет можно было бы отменить, только если бы сменилось правительство. Факты говорят, что налоговая нагрузка Эстонии годами не соответствовала уровню расходов, поэтому повышения налогов просто невозможно было избежать.

Читатель может спросить: почему же оппозиционные политики говорят, что налоги можно было бы не повышать, или, в крайнем случае, ограничиться налогами на банки и высокие доходы? Неужели их обещания повернуть повышения налогов вспять неисполнимы?

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