МНЕНИЕ | Кылварт рассказывает мифы о налогах жителям Эстонии

Кому нравится платить налоги? Разумеется, никому! Однако не стоит тешить себя мыслями, что все повышения налогов последних лет можно было бы отменить, только если бы сменилось правительство. Факты говорят, что налоговая нагрузка Эстонии годами не соответствовала уровню расходов, поэтому повышения налогов просто невозможно было избежать.