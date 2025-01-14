Fermi Energia предлагает два места для строительства атомной электростанции(15)
Компания Fermi Energia подала заявку в Министерство экономики и коммуникаций на начало специального государственного планирования для выбора места размещения атомной электростанции мощностью 600 МВт. Они предлагают построить станцию в волости Виру-Нигула (вблизи города Кунда) или в волости Люганузе (территория деревни Аа).
„Запуск специального планирования необходим для выбора оптимального места для строительства атомной электростанции. В ходе него будут учитываться интересы местных сообществ и органов самоуправления, – отметил председатель правления Fermi Energia Калев Каллеметс. – Инициирование планирования не означает обязательное строительство атомной электростанции, а создаёт предпосылки для того, чтобы в будущем можно было принять реальное решение о её строительстве. События последних недель и рост потребления электроэнергии доказывают, что Эстонии необходима управляемая и надёжная энергетическая мощность для обеспечения стабильности энергосистемы и снижения стоимости электроэнергии для потребителей на десятилетия вперёд“.
Самоуправления волостей Виру-Нигула и Люганузе уже приняли соответствующие решения об участии в специальном планировании – 28 сентября 2023 г. и 28 марта 2024 г.
Цели и этапы специального планирования
Главная цель планирования – найти место для строительства атомной электростанции, которое отвечало бы требованиям безопасности, экологической устойчивости и технической реализуемости. Процесс включает в себя несколько этапов:
1. Предварительный выбор местоположения (2025–2027):
На первом этапе будут проведены исследования и обсуждения, направленные на анализ возможных мест. На основании предварительных данных, полученных Fermi Energia, наиболее перспективные районы расположены в волости Виру-Нигула (вблизи города Кунда) и в волости Люганузе (территория деревни Аа). Особое внимание будет уделено минимизации воздействия на охраняемые природные территории.
2. Уточнение местоположения (2027–2029):
На втором этапе планируется провести детальные исследования выбранного участка, чтобы убедиться в его соответствии всем необходимым требованиям.
3. Строительство станции (с 2031):
После завершения этапов планирования и принятия регулирующих актов Рийгикогу Fermi Energia подаст заявку на получение разрешения на строительство. При успешном рассмотрении строительство может начаться в 2031 году, а первый реактор будет введен в эксплуатацию во второй половине 2035 года.
Fermi Energia планирует построить атомную электростанцию с двумя реакторами GE Hitachi BWRX-300. Эти современные малые модульные реакторы обеспечат минимальную (летнюю) базовую нагрузку энергопотребления Эстонии. Атомная энергия не заменяет собой возобновляемые источники энергии, а дополняет их в периоды низкого производства солнечной и ветровой энергии. В будущем атомная энергия частично заменит выходящие из эксплуатации сланцевые электростанции.
За шесть лет подготовки заявки Fermi Energia в сотрудничестве с 32 партнерами провела 71 исследование общей стоимостью 1,4 млн евро.
В настоящее время в Канаде завершается процесс рассмотрения разрешения на строительство для реактора GE Hitachi BWRX-300, что откроет путь к началу строительства станции „Дарлингтон“.
Fermi Energia на протяжении шести лет активно готовилась к заявке на специальное планирование. В рамках подготовки компания провела более 50 информационных встреч в уездах Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, в которых приняли участие более 500 человек. Информационные встречи прошли в таких населенных пунктах, как Аа, Азери, Кивиыли, Кохтла-Ярве, Кохтла-Нымме, Кунда, Люганузе, Маху, Майдла, Молдова, Оанду, Пюсси, Ряэса, Савала, Суунурме и Виру-Нигула.