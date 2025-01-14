Fermi Energia предлагает два места для строительства атомной электростанции

„Запуск специального планирования необходим для выбора оптимального места для строительства атомной электростанции. В ходе него будут учитываться интересы местных сообществ и органов самоуправления, – отметил председатель правления Fermi Energia Калев Каллеметс. – Инициирование планирования не означает обязательное строительство атомной электростанции, а создаёт предпосылки для того, чтобы в будущем можно было принять реальное решение о её строительстве. События последних недель и рост потребления электроэнергии доказывают, что Эстонии необходима управляемая и надёжная энергетическая мощность для обеспечения стабильности энергосистемы и снижения стоимости электроэнергии для потребителей на десятилетия вперёд“.

Самоуправления волостей Виру-Нигула и Люганузе уже приняли соответствующие решения об участии в специальном планировании – 28 сентября 2023 г. и 28 марта 2024 г.

Цели и этапы специального планирования

Главная цель планирования – найти место для строительства атомной электростанции, которое отвечало бы требованиям безопасности, экологической устойчивости и технической реализуемости. Процесс включает в себя несколько этапов:

1. Предварительный выбор местоположения (2025–2027):

На первом этапе будут проведены исследования и обсуждения, направленные на анализ возможных мест. На основании предварительных данных, полученных Fermi Energia, наиболее перспективные районы расположены в волости Виру-Нигула (вблизи города Кунда) и в волости Люганузе (территория деревни Аа). Особое внимание будет уделено минимизации воздействия на охраняемые природные территории.

2. Уточнение местоположения (2027–2029):

На втором этапе планируется провести детальные исследования выбранного участка, чтобы убедиться в его соответствии всем необходимым требованиям.

3. Строительство станции (с 2031):