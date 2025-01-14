ГРАФИКИ | Полсотни крупнейших налоговых должников задолжали государству почти 100 миллионов евро

Среди физических (то есть частных) лиц налоговую задолженность перед государством в размере свыше 100 000 евро имеет 21 человек, а долг двоих из них превышает 500 000 евро. Долги этих двух лиц возникли в результате налогового решения, в отношении них была проведена процедура банкротства, сообщила начальник отдела доходов MTA Лийна Йыэтс. Точные суммы обнародовать возможности нет.