14.01.2025, 14:35
ГРАФИКИ | Полсотни крупнейших налоговых должников задолжали государству почти 100 миллионов евро(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Согласно обнародованной на прошлой неделе Налогово-таможенным департаментом (MTA) статистике, в Эстонии насчитывается 39 639 должников по налогам. При этом два долга частных лиц перед государством составляют более полумиллиона евро.
Среди физических (то есть частных) лиц налоговую задолженность перед государством в размере свыше 100 000 евро имеет 21 человек, а долг двоих из них превышает 500 000 евро. Долги этих двух лиц возникли в результате налогового решения, в отношении них была проведена процедура банкротства, сообщила начальник отдела доходов MTA Лийна Йыэтс. Точные суммы обнародовать возможности нет.
Уже подписаны?