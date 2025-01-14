Экономика
14.01.2025, 14:35

ГРАФИКИ | Полсотни крупнейших налоговых должников задолжали государству почти 100 миллионов евро

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Kolmandik maksuvõlglasi on riigile võlgu alla 50 euro.
Kolmandik maksuvõlglasi on riigile võlgu alla 50 euro.
ФОТО: Karl Artur Kangur | Delfi Meedia

Согласно обнародованной на прошлой неделе Налогово-таможенным департаментом (MTA) статистике, в Эстонии насчитывается 39 639 должников по налогам. При этом два долга частных лиц перед государством составляют более полумиллиона евро.

Среди физических (то есть частных) лиц налоговую задолженность перед государством в размере свыше 100 000 евро имеет 21 человек, а долг двоих из них превышает 500 000 евро. Долги этих двух лиц возникли в результате налогового решения, в отношении них была проведена процедура банкротства, сообщила начальник отдела доходов MTA Лийна Йыэтс. Точные суммы обнародовать возможности нет.

Около половины всех должников — частные лица, а половина — юридические лица. При этом в списке должников налоговому департаменту значится 28 900 лиц, чья задолженность возникла или увеличилась в течение 2024 года.

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