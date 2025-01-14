Государство хочет требовать уплаты соцналога при подозрении на выплату зарплат в конверте

По оценке Налогово-таможенного департамента, около 5500 работодателей Эстонии предлагают зарплаты в конверте. Если департаменту удается доказать, кому и в каком размере была выплачена зарплата в конверте, он может взыскать с предприятия как подоходный, так и социальный налог, пишет RusERR. Однако часто бывает так, что установить получателя зарплаты в конверте не удается.

В законопроекте, направленном на согласование в декабре, Министерство финансов предлагает впредь относить денежные выплаты, которые обычно считаются зарплатой и в случае которых получившее их конкретное частное лицо не может быть идентифицировано, к специальным льготам.

По оценке Торгово-промышленной палаты, в свете планируемых изменений необходимо гарантировать, чтобы Налогово-таможенный департамент не трактовал выведение денег из фирмы слишком легкомысленно как выплату зарплат в конвертах, иначе можно несправедливо востребовать с предприятия и подоходный налог, и социальный налог.

Глава отдела таможенного аудита Налогово-таможенного департамента Лия Парве пояснила, что помимо показаний свидетелей есть целый ряд доказательств, которые могут указывать на выплату зарплаты в конверте: например, у фирмы может быть несколько мест ведения бизнеса, а работников меньше, чем таких мест.

В пояснительной записке к законопроекту в качестве возможных косвенных доказательств также указываются зарплаты работников, значительно ниже средней по рынку, и когда расходы на работников значительно выше, чем позволяет официальный доход фирмы.

Что нужно знать при получении зарплаты в конверте

Заработная плата в конвертах незаконна, а ее выплата и получение, помимо личной безопасности, ухудшают развитие страны в целом, отмечает портал Tööelu. Налоговые поступления - важнейший источник доходов государственного бюджета. Налоги дают государству деньги для работы и предоставления льгот и услуг своим гражданам.