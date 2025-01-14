Генсек НАТО: страны ЕС должны тратить больше денег на оборону — или европейцам придется учить русский язык

По мнению Рютте, показатель расходов на оборону в 2% ВВП необходимо повысить.

Одной из своих целей Рютте, который впервые выступал в Европарламенте в качестве генсека альянса, назвал сближение НАТО и ЕС, чтобы противостоять „кампаниям по дестабилизации“, которые проводят Кремль, а также угрозам, исходящим от Китая и Ирана.

„Сейчас мы в безопасности, но что будет через четыре-пять лет…“, — сказал генсек НАТО. Он добавил, что если расходы на оборону не увеличатся, то европейцам придется „идти на курсы русского языка или отправиться в Новую Зеландию“.

„Я глубоко обеспокоен ситуацией с безопасностью в Европе. Мы не находимся в состоянии войны, но и не находимся в состоянии мира. Это означает, что нам нужно больше инвестировать в оборону и наращивать потенциал. Это не может ждать. Нам необходимо повысить устойчивость наших обществ и критически важной инфраструктуры“, — заявил Рютте.

По информации Financial Times, избранный президент США Дональд Трамп хочет, чтобы страны НАТО ежегодно тратили на оборону не менее 5% ВВП. Сейчас по договоренностям внутри НАТО страны-члены должны тратить на оборону не менее 2% ВВП (в 2024 году это требование выполнили лишь 23 из 32 стран блока). По данным Reuters, чиновники из стран НАТО заявили, что согласны с необходимостью увеличения расходов на оборону, которого требует Трамп, но не одобрили предложенный им показатель в 5%. Один из собеседников FT считает, в итоге Трамп может согласиться на уровень 3,5%, но в обмен на это потребует от европейских союзников более выгодных условий торговли с США.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить