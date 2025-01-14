Хорошая новость! Зарплаты специалистов молодежных центров Таллинна вырастут

Вице-мэр Алексей Яшин пояснил, что повышение заработной платы направлено на привлечение и удержание квалифицированных специалистов, что напрямую влияет на качество оказываемых услуг. „Молодежная работа выходит далеко за рамки организации досуга, это важный инструмент формирования ценностей, развития социальных навыков и поддержки личностного роста. Важно, чтобы наряду с традиционным школьным образованием молодежная работа получала признание и поддержку, поскольку она тоже влияет на успехи молодых людей в обучении“, – сказал Яшин. Он добавил: „Дифференцированное повышение заработной платы в значительной степени затрагивает сотрудников с более высокой квалификацией. Этот подход призван мотивировать молодежных работников повышать профессиональный уровень и, как следствие, обеспечивать высокий стандарт оказываемых услуг“, – добавил он.

В Таллинне работает 10 молодежных центров, в которых трудятся 39 молодежных работников и 5 руководителей. Большинство сотрудников имеют высшее образование в области молодежной работы или квалификацию 6-го и 7-го уровня.

С 1 января 2025 года минимальная заработная плата для специалистов с высшим образованием в области молодежной работы или квалификацией 6-го или 7-го уровня составит 1650 евро. Для сотрудников с другим высшим образованием или квалификацией 5-го уровня она будет установлена на уровне 1500 евро. Минимальная оплата труда для специалистов со средним образованием останется без изменений и составит 1320 евро. Руководители молодежных центров и учреждений, в которых ведется работа с молодежью, будут получать не менее 1870 евро в месяц.

На повышение минимальной заработной платы специалистов молодежных центров в бюджете города Таллинна на 2025 год выделено 76 836 евро. Постановление Таллиннской городской управы вступает в силу ретроактивно, с 1 января 2025 года.