Экономика
14.01.2025, 10:10

Эстония и еще девять стран ЕС призвали полностью запретить импорт российского газа

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Российский газ. Иллюстративное фото.
Российский газ. Иллюстративное фото.
ФОТО: Karl-Erik Leik | Delfi Meedia

Десять стран Евросоюза выступили с предложением как можно скорее прекратить весь импорт газа из России. Об этом сообщает агентство Reuters, в распоряжении которого есть копия документа. Страны предлагают запретить импорт любого российского газа – как трубопроводного, так и сжиженного, пишет портал „Радио Свобода“.

В качестве альтернативы полного запрета предлагается постепенное снижение импорта в соответствии со стратегией RePowerEU, которая была принята Евросоюзом в 2022 году. Она предполагает, что ЕС полностью откажется от российского газа к 2027 году, перейдя к другим поставщикам, а также расширив использование возобновляемых источников энергии. Однако авторы документа требуют по возможности ускорить этот процесс.

Документ подписали Литва, Латвия, Эстония, Дания, Чехия, Польша, Румыния, Швеция, Ирландия и Финляндия.

Власти Евросоюза готовят очередной, 16-й пакет экономических санкций против России. Его планируют объявить в конце февраля – к третьей годовщине начала полномасштабного военного вторжения России в Украину.

Евросоюз уже запретил поставки российского газа морем, но не смог полностью отказаться от трубопроводного газа, поскольку от него зависят некоторые европейские страны, в частности, Словакия и Венгрия. Их власти неоднократно критиковали санкционную политику ЕС и призывали к сближению с Кремлём.

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