Эстония и еще девять стран ЕС призвали полностью запретить импорт российского газа

В качестве альтернативы полного запрета предлагается постепенное снижение импорта в соответствии со стратегией RePowerEU, которая была принята Евросоюзом в 2022 году. Она предполагает, что ЕС полностью откажется от российского газа к 2027 году, перейдя к другим поставщикам, а также расширив использование возобновляемых источников энергии. Однако авторы документа требуют по возможности ускорить этот процесс.