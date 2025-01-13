Из-за снежной бури без электричества остались 18 000 клиентов, все неисправности будут устранены к среде

В выходные снежная буря, обрушившаяся на Эстонию, вызвала массовые отключения электричества. По словам компании Elektrilevi, они прилагали усилия, работая в две смены, чтобы восстановить электроснабжение. Тем не менее, на данный момент без электричества остаются более 2000 клиентов, часть которых получат электричество только в среду.