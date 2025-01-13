13.01.2025, 18:20
Из-за снежной бури без электричества остались 18 000 клиентов, все неисправности будут устранены к среде(4)
Ситуацию комментирует руководитель Elektrilevi Михкель Хярм.
ФОТО: | Delfi Meedia
В выходные снежная буря, обрушившаяся на Эстонию, вызвала массовые отключения электричества. По словам компании Elektrilevi, они прилагали усилия, работая в две смены, чтобы восстановить электроснабжение. Тем не менее, на данный момент без электричества остаются более 2000 клиентов, часть которых получат электричество только в среду.
По словам председателя правления Elektrilevi Михкеля Хярма, команда Elektrilevi начала подготовку к буре рано утром в пятницу, в ходе которой был составлен план необходимых ресурсов, достигнуты соглашения с партнерами и уведомлены добровольцы кризисного резерва Elektrilevi.
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