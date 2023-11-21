К вечеру среды Эстонию накроет сильный снежный шторм. Власти предупреждают о плохих дорожных условиях!

Вечер среды и ночь на понедельник будут очень ветреными, с сильными осадками в виде снега и мокрого снега, предупреждает синоптик Тайми Пальяк.

К утру четверга шторм утихнет, и днем температура воздуха повысится выше нуля. Ветер будет умеренным, а землю покроет плотный слой мокрого снега.

По словам Пальяк, из-за неустойчивой погоды дороги станут скользкими. „Очень сложными дорожные условия будут в четверг“, - предупредила она.

Согласно прогнозу Агентства по окружающей среде, вечером в среду снежный шторм достигнет островов: ожидается плотный снег и мокрый снег, а также ветер силой до 25 м/с. Ночью ветер усилится до 30 м/с, толщина снежного покрова составит 7-12 см. Утром в четверг снег и метель продолжатся в Восточной Эстонии, в Западной Эстонии осадки ослабеют и перейдут в дождь. К вечеру мокрый снег вновь усилится.

Директор службы по обслуживанию дорог Транспортного департамента Яанно Саммуль сказал, что договорные партнеры департамента в каждом регионе следят за прогнозом. „Регионы к шторму подготовились“, - заверил он.

„Но мы не знаем, насколько сильный будет шторм. Это сложно точно спрогнозировать для неустойчивой эстонской погоды“, - отметил он.

Саммуль обратился к водителям с просьбой подумать, необходимо ли в метель использовать для передвижения автомобиль. В случае, если поездку отложить нельзя, следует взять с собой заряженный мобильный телефон и бутылку с водой. И, разумеется, выбирать покрышки и скорость исходя из дорожных условий. Совершенно необязательно ехать в снег и метель с максимально разрешенной.

Заместитель столичного Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг также заверил, что Таллинн готов к борьбе со снегом и гололедом. Для ликвидации последствий шторма в готовность приведены около 170 единиц спецтехники.

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