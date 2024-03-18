МНЕНИЕ | Ханнес Нагель: наша энергетическая безопасность обеспечена только на бумаге
Последние несколько лет над поколением снежинок часто смеются, особенно представители старой школы. Однако в рамках национальной обороны Эстонии энергетическая безопасность в значительной степени поставлена на колени, когда происходит прямой контакт воздушным десантом под названием снежинки. Государство словно само застряло в Падаорге, не осознавая, что имеет дело с кризисом и что происходит, пока сообщения от представителей (заснеженных) муниципалитетов не преодолели порог новостей.
Если в нормальный период в Эстонии происходит в среднем около 300 отключений электроэнергии в месяц (примерно 10 в день), то в периоды штормов их количество составляет около 1300 в месяц. Однако, управляя предотвращением кризисов, не стоит удивляться, что шторма и зима приходят регулярно и бывают периоды, когда спрос на аварийное обслуживание резко возрастает.