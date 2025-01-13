ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1055-й день) | Страны ЕС призвали G7 снизить потолок цены на российскую нефть
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Швеция, Дания, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония призывают Еврокомиссию снизить установленный странами G7 предельный уровень цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, сообщает Reuters. Цель — сократить доходы Москвы, которая продолжает войну в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на предложение премьер-министра Словакии Роберта Фицо встретиться в Словакии позвал его обсуждать возобновление газового транзита в Украине.
Спустя трое суток после принятия США пакета жестких санкций против российского „теневого флота“ его танкеры уже испытывают проблемы с разгрузкой в Китае и Индии, сообщает агентство Bloomberg.
Судна, попавшие под санкции, не смогут разгрузиться в портах Индии, сообщил журналистам высокопоставленный индийский чиновник. Исключение будет сделано только для танкеров, которые были зафрахтованы до 10 января. Они должны будут разгрузиться до 12 марта.
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье опубликовал видео допроса двух предполагаемых военных из КНДР, которые попали в плен в Курской области, и заявил, что Киев готов обменять их на украинских военнопленных
В Кремле заявление Зеленского прокомментировали так: „Мы не знаем, что там соответствует действительности, кто кому что предлагал. Мы продолжаем процесс обсуждения возможных обменов“
Как утверждает СБУ, один из двух пленных сказал на допросе, что, как он думал, его отправили в Россию на „обучение“, а не на войну
У предполагаемого северокорейского военнопленного нашли российский военный билет, выданный на имя другого человека, у другого солдата не было никаких документов.
В Белом доме снова призвали Украину снизить возрастной порог мобилизации до 18 лет. О необходимости дополнительно снизить возраст мобилизации советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил в интервью Bloomberg.