ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1055-й день) | Страны ЕС призвали G7 снизить потолок цены на российскую нефть

Швеция, Дания, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония призывают Еврокомиссию снизить установленный странами G7 предельный уровень цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель, сообщает Reuters. Цель — сократить доходы Москвы, которая продолжает войну в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на предложение премьер-министра Словакии Роберта Фицо встретиться в Словакии позвал его обсуждать возобновление газового транзита в Украине.

Спустя трое суток после принятия США пакета жестких санкций против российского „теневого флота“ его танкеры уже испытывают проблемы с разгрузкой в Китае и Индии, сообщает агентство Bloomberg.

Судна, попавшие под санкции, не смогут разгрузиться в портах Индии, сообщил журналистам высокопоставленный индийский чиновник. Исключение будет сделано только для танкеров, которые были зафрахтованы до 10 января. Они должны будут разгрузиться до 12 марта.