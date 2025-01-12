ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1054-й день) | Польша поддерживает идею Трампа увеличить расходы НАТО на оборону до 5% ВВП

Бербок выступила против сокращения помощи Украине

Глава МИД ФРГ настаивает на предоставлении Киеву помощи в прежнем объеме. По словам Анналены Бербок, „поддержка Украины - лучшая защита нашей собственной безопасности“.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, что Берлин не должен идти на значительное сокращение финансирования поставок оружия Киеву. В кулуарах конференции по Сирии, проходящей в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, она указала в воскресенье, 12 января, что в минувшем году правительство ФРГ выделило на эти цели почти семь миллиардов евро и если теперь будет предоставлять лишь половину этой суммы или чуть больше, то это будет означать сокращение способности Украины обороняться.

По словам Бербок, необходимо и впредь продолжать оказывать Украине большую поддержку. Ранее еженедельник Der Spiegel сообщил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) противится выделению Киеву дополнительной помощи на 3 млрд евро, за которую выступают глава МИД и министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius).

Польша поддерживает идею Трампа увеличить расходы НАТО на оборону до 5% ВВП

Об этом FT рассказал министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. В этом году Варшава уже направила 4,7% ВВП на оборону — это рекорд для ЕС. Дональд Трамп усилил давление на НАТО после победы на президентских выборах. Он требует от участников альянса увеличить расходы на армию до 5% ВВП. Сейчас только 23 из 32 стран НАТО достигают целевого показателя расходов в 2%.

Как считает Косиняк-Камыш, предложение цели в 5% — важный сигнал для альянса, хоть ее достижение может занять десятилетие. По его словам, Польша могла бы стать „связующим звеном“ между идеей Трампа и ее реализацией. После начала войны России и Украины в 2022 году Польша удвоила свои расходы на армию и закупила вооружения на миллиарды долларов, в основном у США и Южной Кореи.

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