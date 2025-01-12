ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1054-й день) | Польша поддерживает идею Трампа увеличить расходы НАТО на оборону до 5% ВВП
Читайте главные новости вокруг войны России против Украины.
Бербок выступила против сокращения помощи Украине
Глава МИД ФРГ настаивает на предоставлении Киеву помощи в прежнем объеме. По словам Анналены Бербок, „поддержка Украины - лучшая защита нашей собственной безопасности“.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, что Берлин не должен идти на значительное сокращение финансирования поставок оружия Киеву. В кулуарах конференции по Сирии, проходящей в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, она указала в воскресенье, 12 января, что в минувшем году правительство ФРГ выделило на эти цели почти семь миллиардов евро и если теперь будет предоставлять лишь половину этой суммы или чуть больше, то это будет означать сокращение способности Украины обороняться.
По словам Бербок, необходимо и впредь продолжать оказывать Украине большую поддержку. Ранее еженедельник Der Spiegel сообщил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) противится выделению Киеву дополнительной помощи на 3 млрд евро, за которую выступают глава МИД и министр обороны Борис Писториус (Boris Pistorius).
Польша поддерживает идею Трампа увеличить расходы НАТО на оборону до 5% ВВП
Об этом FT рассказал министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш. В этом году Варшава уже направила 4,7% ВВП на оборону — это рекорд для ЕС. Дональд Трамп усилил давление на НАТО после победы на президентских выборах. Он требует от участников альянса увеличить расходы на армию до 5% ВВП. Сейчас только 23 из 32 стран НАТО достигают целевого показателя расходов в 2%.
Как считает Косиняк-Камыш, предложение цели в 5% — важный сигнал для альянса, хоть ее достижение может занять десятилетие. По его словам, Польша могла бы стать „связующим звеном“ между идеей Трампа и ее реализацией. После начала войны России и Украины в 2022 году Польша удвоила свои расходы на армию и закупила вооружения на миллиарды долларов, в основном у США и Южной Кореи.
В Судже в результате российского авиаудара погибла женщина — ВСУ
Российская авиация нанесла авиаудар по интернату для пожилых людей в городе Суджа. Об этом сообщил представитель военной комендатуры ВСУ на территории Курской области Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона.
По его словам, вечером в субботу в районе интерната было нанесено два авиаудара. „В результате женщина получила рваную рану руки. По состоянию на утро данная женщина умерла“, — сообщил спикер военной комендатуры.
Он также рассказал, что помещение интерната сильно повреждено, выбиты все окна и двери. По словам Дмитрашковского, в интернате находятся пожилые люди, многие из них с инвалидностью. В общей сложности на российской территории, находящейся под контролем Украины, осталось более 2 тысяч человек, говорит он.
Россия ночью атаковала Украину почти сотней ударных дронов
Украинские силы ПВО сбили 60 российских беспилотников над 11 областями страны, сообщили Воздушные силы ВСУ. В Харьковской, Сумской и Полтавской областях из-за российской атаки повреждены строения.
Российские войска в ночь на воскресенье, 12 января, в очередной раз атаковали с воздуха территорию Украины, применив 94 ударных беспилотника. „Противник атаковал 94 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов“, - сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале. По их данным, пуски были совершены из районов Миллерово, Орла, Брянска и Курска.
Согласно сводке, украинским силам ПВО удалось сбить 60 дронов над Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Запорожской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой и Донецкой областями Украины. Еще 34 беспилотника были „локально потеряны без негативных последствий“.
Из-за падения сбитых вражеских беспилотников повреждены несколько домов на Харьковщине, Сумщине и Полтавщине. Раненых и погибших нет, отмечается в сводке ВС ВСУ.
В Энгельсе пятый день продолжает гореть атакованная беспилотником нефтебаза
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что на месте пожара „продолжается процесс контролируемого выгорания топлива“. В своем телеграм-канале глава региона написал, что количество дыма, как и площадь пожара, снижается.
Удар по нефтебазе был нанесен в ночь на среду. Власти области сообщили о попадании в „промышленный объект“, позже Генштаб ВСУ заявил, что беспилотники атаковали базу хранения нефтепродуктов „Комбинат Кристал“ в Энгельсе. Как утверждают украинские военные, эта именно эта база обслуживает расположен военный аэродром, где базируется российская стратегическая авиация, которая регулярно используется для нанесения ударов по территории Украины.
В городе был введен режим чрезвычайной ситуации, в первые сутки при тушении пожара погибли два сотрудника МЧС.
Разведка Южной Кореи подтвердила, что украинские военные взяли в плен двух солдат из КНДР
В заявлении южнокорейской разведки говорится, что ведомство „подтвердает, что украинские военные взяли в плен двух северокорейских солдат 9 января на Курском поле боя в России“.
Разведка также сообщила, что один из захваченных солдат рассказал на допросе, что прошел военную подготовку в российских войсках после прибытия туда в ноябре: „Изначально он считал, что его отправили на обучение, а по прибытии в Россию понял, что его направили на службу“. Солдат сказал, что северокорейские войска понесли „значительные потери в бою“.
По данным разведки Сеула, один из бойцов „пробыл без еды и воды 4-5 дней, прежде чем был взят в плен“.
О том, что украинские военные захватили в Курской области, частично оккупированной ВСУ, в плен двух северокорейских солдат, сообщил накануне Владимир Зеленский. Он также опубликовал их фото.
По материалам DW и BBC News Русская служба.