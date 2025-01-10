ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1052-й день) | США ввели масштабные санкции против РФ; в Киеве ждут встречи Трампа с Зеленским

Трамп рассказал о подготовке встречи с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время идет процесс подготовки его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

„Он хочет встретиться, и мы ведем подготовку“, — сказал Трамп журналистам перед встречей с губернаторами-республиканцами в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.

„Президент Путин хочет встретиться. Он заявлял об этом даже публично, и мы должны положить конец этой войне“, — добавил Трамп, имея в виду войну в Украине, которую он неоднократно обещал закончить, но не уточнял, как именно планирует это сделать.

Когда может состояться встреча, Трамп также не уточнил, отмечает Reuters.

Кремль слова Трампа пока не комментировал, однако накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил журналистам, что пока запросов на встречу от американской стороны не поступало.

Der Spiegel: Шольц блокирует поставку оружия в Украину на 3 млрд евро

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заблокировал выделение пакета военной помощи Украине, которое продвигали министры иностранных дел и обороны Анналена Бербок и Борис Писториус, пишет журнал Der Spiegel.

В дополнительный пакет помощи должны были войти три системы ПВО IRIS-T, снаряды и ракеты для ЗРК Patriot, десять гаубиц, а также артиллерийские боеприпасы. Министры планировали предоставить Украине вооружение до выборов в бундестаг, которые состоятся 23 февраля.

По данным журналистов, Шольц блокировал решение, так как не хотел ставить новое правительство перед „свершившимся фактом“ и не видел необходимости в „срочных действиях“. Кроме того, в бюджете Германии на 2025 год заложено только 4 млрд евро на оказание помощи Украине. В офисе канцлера считают, что этой суммы достаточно для поддержки.

Еще одна причина, предполагает Der Spiegel, в том, что Шольц не хотел объявлять о новой военной помощи Украине во время избирательной кампании перед досрочными выборами.

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