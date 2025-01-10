ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1052-й день) | США ввели масштабные санкции против РФ; в Киеве ждут встречи Трампа с Зеленским
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Трамп рассказал о подготовке встречи с Путиным
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время идет процесс подготовки его встречи с президентом России Владимиром Путиным.
„Он хочет встретиться, и мы ведем подготовку“, — сказал Трамп журналистам перед встречей с губернаторами-республиканцами в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.
„Президент Путин хочет встретиться. Он заявлял об этом даже публично, и мы должны положить конец этой войне“, — добавил Трамп, имея в виду войну в Украине, которую он неоднократно обещал закончить, но не уточнял, как именно планирует это сделать.
Когда может состояться встреча, Трамп также не уточнил, отмечает Reuters.
Кремль слова Трампа пока не комментировал, однако накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил журналистам, что пока запросов на встречу от американской стороны не поступало.
Der Spiegel: Шольц блокирует поставку оружия в Украину на 3 млрд евро
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заблокировал выделение пакета военной помощи Украине, которое продвигали министры иностранных дел и обороны Анналена Бербок и Борис Писториус, пишет журнал Der Spiegel.
В дополнительный пакет помощи должны были войти три системы ПВО IRIS-T, снаряды и ракеты для ЗРК Patriot, десять гаубиц, а также артиллерийские боеприпасы. Министры планировали предоставить Украине вооружение до выборов в бундестаг, которые состоятся 23 февраля.
По данным журналистов, Шольц блокировал решение, так как не хотел ставить новое правительство перед „свершившимся фактом“ и не видел необходимости в „срочных действиях“. Кроме того, в бюджете Германии на 2025 год заложено только 4 млрд евро на оказание помощи Украине. В офисе канцлера считают, что этой суммы достаточно для поддержки.
Еще одна причина, предполагает Der Spiegel, в том, что Шольц не хотел объявлять о новой военной помощи Украине во время избирательной кампании перед досрочными выборами.
Российские власти заявили об обстреле Украиной Донецка и Светлодарска в Донецкой области
Один мирный житель погиб, еще шестеро пострадали в результате обстрела Светлодарска в пятницу утром, сообщил „глава“ самопрозглашенной ДНР Денис Пушилин.
„В результате прямого попадания в многоквартирный жилой дом в городе Светлодарске погибла женщина, еще четверо жителей получили ранения различной степени тяжести“, — говорится в сообщении Пушилина, распространенном в пятницу его пресс-службой.
Также, по его словам, „дальнобойными высокоточными ракетами к РСЗО HIMARS атакована Шахтерская площадь в Киевском районе Донецка“.
„По предварительным данным, двое пострадавших: женщина 1963 г. р. и мужчина 2002 г. р., состояние средней степени тяжести“, — сообщил Пушилин.
Песков: предварительные условия для организации встречи Путина и Трампа не требуются, но конкретики пока нет
Владимир Путин и избранный президент США Дональд Трамп выражают готовность к общению в рамках встречи, однако конкретики пока нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
„Президент Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с президентом США, и в том числе с Дональдом Трампом. Президент сам об этом неоднократно говорил, мы неоднократно об этом говорили. Никакие условия для этого не требуются. Требуется обоюдное желание и политическая воля вести диалог, решать существующие проблемы посредством диалога“, — цитирует Пескова „Интерфакс“.
„Мы видим, что господин Трамп также декларирует свою готовность решать проблемы через диалог. Мы приветствуем это“, — сказал пресс-секретарь Путина.
Еврокомиссия выплатит Украине первые 3 млрд евро в рамках кредита G7 на 50 млрд долларов
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выплате Украине первого транша в 3 млрд евро по обязательствам Евросоюза в рамках совместного со странами „Большой семерки“ кредита Киеву в 50 млрд долларов, для погашения которого используют замороженные российские активы.
„Спустя почти 3 года после начала агрессивной войны России Украина может продолжать рассчитывать на своих друзей и партнеров“, — написала фон дер Ляйен в соцсети X.
В июне 2024 года на саммите в Италии страны G7 договорились об использовании доходов от замороженных российских активов для предоставления Киеву кредитов на $50 млрд.
Еврокомиссия объявила, что будет траншами в течение 2025 года выплачивать Украине заем в 18,1 млрд евро в рамках обязательств ЕС по кредитам для Киева, обеспеченным доходами от замороженных российских активов.
МИД Украины: Киев ждет встречи Зеленского с Трампом
„Главное сейчас — то, что мы ждем встречу наших президентов: Трампа и Зеленского“, — сказал официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.
Киев рассчитывает на личный контакт глав государств „как можно скорее после инаугурации“, пояснил он.
Накануне Трамп заявил о начале подготовки его встречи с Владимиром Путиным. Представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу сказал, что Москва „открыта“, но „конкретики пока нет“.
О планах встретиться с Зеленским Трамп не говорил. Предыдущая их личная встреча состоялась в конце сентября в Нью-Йорке, когда Трамп был еще кандидатом в президенты.
По складу российских дронов-разведчиков в Ростовской области нанесен удар дронами СБУ и ракетой „Нептун“ — источники в СБУ
В ночь на 10 января дроны СБУ и ракета „Нептун“ поразили склад российских ронов-разведчиков и боеприпасов вблизи села Чалтырь в Ростовской области. По информации источников Украинской службы Би-би-си в СБУ, сначала беспилотники Службы безопасности „перегрузили“ российскую ПВО, а затем по объекту был нанесен удар ракетой „Нептун“.
„СБУ вместе с ВМС ВСУ поразили сверхважную цель — состав с разведывательными дронами, корректирующими вражеские удары по украинским городам и линии фронта. Теперь этих российских „птичек“ в небе станет меньше“, — сообщил источник в СБУ.
ВСУ сообщили об ударе по пункту управления в Светлодарске
Генштаб ВСУ заявил, что в городе Светлодарск в Донецкой области в пятницу был нанесен „высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса ВС РФ“.
Ранее об обстреле города сообщали оккупационные власти.
„При этом были приняты все необходимые меры во избежание риска для гражданского населения“, — сказано в заявлении украинских военных.
США ввели санкции против 37 персон и многих десятков фирм, связанных с российской нефтегазовой отраслью
Министерство финансов США в пятницу объявило о введении санкций против 37 персон и многих десятков фирм, связанных с российской нефтегазовой отраслью и экспортом нефти и газа.
В обновленном санкционном списке минфина США оказались, в частности, Юсуф Алекперов — сын совладельца „Лукойла“ Вагита Алекперова, председатель правления „Газпром нефть“ Александр Дюков, гендиректор „Росатома“ Алексей Лихачев и руководители многих других компаний нефгегазового сектора, а также обслуживающих его фирм.
Среди 37 человек, попавших под санкции минфина — 28 россиян, восемь граждан Венесуэлы и один гражданин Латвии русского происхождения.
США ввели санкции против „Сургутнефтегаза“, „Газпромнефти“ и „теневого флота“
Одновременно с личными санкциями в отношении 37 руководителей компаний российского нефгегазового сектора и связанных с этим сектором фирм, минфин США ввел санкции против „Сургутнефтегаза“, „Газпромнефти“, страховых компаний и российского „теневого флота“.
В список, опубликованный на сайте Минфина США, вошли страховые компании „Ингосстрах“ и „Альфастрахование“. В список добавили почти 200 судов (преимущественно танкеров), многие из которых, как следует из данных Минфина США, связаны с „Совкомфлотом“.
Сам „Совкомфлот“ также под санкциями.
США также внесли в санкционный список завод СПГ „Газпрома“ на побережье Балтийского моря и операторов морских портов Лавна и Суходол.
Ермак назвал новые санкции США против нефтегазового сектора России сильным шагом
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал „сильным шагом“ новый пакет санкций, которые минфин США в пятницу ввел против нескольких сотен компаний российского нефтегазового сектора, обслуживающих его фирм, танкеров российского „теневого флота“ и лично руководителей некоторых из компаний.
Ермак сообщил, что в этом пакете США учли некоторые рекомендации экспертной „группы Макфола-Ермака“, которая с начала войны разрабатывает рекомендации относительно санкций против России.
Глава аппарата президента Украины отмечает наиболее важные, на его взгляд, аспекты этого шага США.
„Под санкции попали крупнейшие игроки российского нефтегазовой отрасли, в том числе „Газпром нефть“ и „Сургутнефтегаз“, их дочерние компании, а также два активных терминала сжиженного природного газа“, — отмечает Ермак.
Британия вслед за США ввела санкции против „Сургутнефтегаза“ и „Газпром нефти“
Британия вслед за США ввела санкции против двух крупных нефтедобывающих компаний России: „Сургутнефтегаза“ и „Газпром нефти“
В заявлении о санкциях британское правительство отмечает, что эти компании в совокупности производят более 1 млн баррелей нефти в день, что по нынешним ценам приносит около 23 млрд долларов в год, и эти доходы помогают российскому президенту Владимиру Путину вести войну в Украине.
Белый дом рассчитывает, что новые санкции обойдутся России во много миллиардов ежемесячно
Администрация США надеется, что новый пакет санкций против российской нефтегазовой отрасли, о котором было объявлено в пятницу, заставит Россию терять миллиарды долларов ежемесячно.
„Эти санкции направлены как против российской нефти, так и против сжиженного газа, и мы ожидаем, что наши действия обойдутся России в миллиарды долларов в месяц“, — сказал журналистам представитель Совета национальной безопасности при администрации США Джон Кирби.