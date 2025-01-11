ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1053-й день) | В Тамбовской области дроны врезались в два многоквартирных дома

В Тамбовской области дроны врезались в два многоквартирных дома. Пострадали семь человек. По данным врио губернатора Евгения Первышова, пострадали семь человек, три из них обратились за медицинской помощью из-за порезов, четыре — из-за повышенного давления. Госпитализация никому не понадобилась.

В Черноморском районе Крыма ввели режим ЧС муниципального уровня. Там обнаружили новые мазутные пятна, возникшие в результате разлива нефтепродуктов. При этом волонтеры опасаются новой волны смертей дельфинов в Черном море с наступлением лета. Мазут, оказавшийся на дне, начнёт подниматься на поверхность.

ВСУ впервые взяли в плен солдат из КНДР, утверждает Зеленский. Ранее визуальных доказательств их участия в боях не было. Силы спецопераций Украины пленили двоих северокорейских солдат в Курской области, заявил в своих соцсетях президент Украины Владимир Зеленский.

Оба военных были захвачены в плен 9 января и доставлены в Киев, сообщила СБУ. Пленные не говорят на русском, английском или украинском языках, поэтому с ними говорят через переводчика с корейского. „На момент взятия в плен один из иностранцев имел при себе военный билет российского образца, выданный на имя другого лица с регистрацией в Республике Тыва РФ. А другой вообще был без документов“, — говорится в сообщении.

Аэропорты Самары и Ульяновска днем 11 января приостановили прием и отправку самолетов, сообщает ТАСС.

Ограничительные меры введены „для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов“, заявили в Росавиации, не приводя подробностей. В последнее время с такой формулировкой аэропорты в РФ чаще всего закрывают из-за атак украинских беспилотников.

Аэропорт Ульяновска уже закрывали утром 11 января. В тот раз ограничения на полеты были сняты спустя примерно два часа.