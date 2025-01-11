2500 километров, машины и дроны: как эстонские добровольцы помогают украинской армии

„Наша главная цель — помочь Украине выиграть войну. Создание таких простых FPV-дронов-камикадзе не является для нас, как для производителя дронов, долгосрочной приоритетной задачей“, — отметил Луха. Однако он подчеркнул, что обратная связь прямо с фронта крайне важна: она помогает понять, что работает сейчас, каковы возможности противодроновых устройств, а также выявить основные проблемы и лучшие решения на сегодняшний день.

„Мы ежедневно видим в медиа видеозаписи атак таких ударных дронов. Наша задача — обеспечить их качественную сборку и надёжность в эксплуатации. Также мы усиливаем их защиту от помех: дроны не работают на стандартных радиочастотах“, — отметил Луха.

По словам Маттиаса Луха, дроны эстонского производства собираются из доступных компонентов любительского уровня. Украинские подразделения добавляют к ним взрывчатые заряды, превращая их в ударные дроны.

Украинские военнослужащие поблагодарили эстонскую сторону и рассказали, что машины и дроны будут использоваться на Запорожском направлении, при этом дроны планируется применять как камикадзе.

Во время передачи машин и дронов звучала воздушная тревога. Позже стало известно, что в этот момент, примерно в 40 километрах от Харькова, Россия нанесла удары управляемыми авиабомбами (КАБ) по Золочевской громаде и селу Турово.

Дорога до Харькова заняла чуть более двух суток с двумя ночевками: в польском приграничном городе Хелм и в Полтаве. Передача машин состоялась на Площади Свободы — символичном месте, по которому 1 марта 2022 года российские войска нанесли ракетный удар, разрушив здание областной администрации. Тогда погибли не менее 10 человек, более 20 были ранены.

Эстонские добровольцы преодолели более 2500 километров, чтобы доставить помощь украинским военным в Харьков. В их числе были: Тыну Грюнберг — топ-менеджер с многолетним опытом в сфере инфраструктуры, телекоммуникаций и IT; соучредитель MTÜ Heroiam Slava Яак Эннусте; руководитель эстонской компании KrattWorks Маттиас Луха и военный корреспондент Delfi Роман Старапопов.

Яак Эннусте объясняет, почему активно помогает Украине: Во-первых, агрессию российского государства нужно остановить. Если бы Украине помогало гораздо больше людей, а США, Великобритания, Германия и Франция относились бы к этому гораздо серьезнее, Путин быстрее бы понял, что проигрывает, и был бы готов закончить войну. Во-вторых, помощь людям, оказавшимся в беде, — это просто человеческий долг. Сотни тысяч живут в прифронтовой зоне не потому, что хотят, а потому, что у них нет возможности уехать. Если их газопровод разрушен россиянами, мы отправляем им газовую плиту и баллон, чтобы им не приходилось готовить горячую еду на костре перед домом“.

По его словам, люди люди жертвуют различные суммы кто-то десятки евро, кто-то сотни, но есть и те, кто жертвовал несколько тысяч.

MTÜ Heroiam Slava созвучна со скандальной MTÜ Slava Ukraini, которой руководила Йоханна-Мария Лехтме. Эннусте признает, что после скандала объёмы пожертвований для MTÜ Heroiam Ukraini снизились. „Теперь для сбора пожертвований требуется гораздо больше усилий. Впрочем, как отмечает Эннусте, на это повлияла также усталость от войны. „Многие люди даже не различают MTÜ Heroiam Slava и MTÜ Slava Ukraini“, - констатирует Эннусте.

Фонд MTÜ Heroiam Slava, основанный супругами Яаникой Мерило и Яаком Эннусте, регулярно проводит кампании по помощи украинским военнослужащим. „Именно так мы собрали средства на дроны и автомобили благодаря поддержке наших благотворителей. Кроме того, у нас есть постоянные спонсоры, которые ежемесячно перечисляют регулярные пожертвования. Например, в декабре мы отправили две тонны рождественских подарков пожилым людям в прифронтовой зоне в районе Днепра“, — рассказывает Эннусте.

„Сегодня Украина сражается за свободу Эстонии. Если сейчас будет заключено перемирие, которое оставит захваченные территории под контролем России, это будет фактической победой России в войне. Следующим их шагом станут либо страны Балтии, либо Молдова, либо оба направления сразу“, — добавляет Луха.

С начала полномасштабного вторжения Маттиас Луха побывал в Украине с рабочими визитами более 10 раз, а сотрудники KrattWorks — в общей сложности свыше 30 раз. „В Эстонии мы не можем тестировать многие важные вещи, такие как устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы или связь на нестандартных частотах. Поэтому нам приходится проводить эти испытания в Украине“, — объясняет он.

За три года с начала полномасштабного вторжения России MTÜ Heroiam Ukraini предоставила помощь Украине на сумму 635 000 евро.

„Следующими можем стать мы“

Для Тыну Грюнберга это уже третья поездка в Украину за последние четыре месяца. В первый раз он отправился туда с членами Таллиннского клуба Rotary, чтобы через местных ротарианцев поддержать украинцев.

„Во второй раз я был водителем в составе конвоя NAFO, а также участвовал в качестве наставника на буткемпе, организованном в Киеве командой Darkstar (Рагнар Сасс, Каспар Геринг и другие), где стартапы в сфере оборонной промышленности совершенствовали свои продукты и презентации. А теперь, в третий раз, мы снова привезли автомобили и оборудование“, — рассказывает Грюнберг.

„Я не могу безучастно наблюдать, как убийственная империя зла протягивает свои щупальца к свободному миру, уничтожая на своём пути не только людей и созданную ими инфраструктуру, но и основы свободного и ценностного общества“, — объясняет Тыну Грюнберг своё активное участие в помощи Украине.

„С одной стороны, мне просто жаль украинцев, а с другой — нельзя позволить злу выиграть эту войну. Если они победят, то следующими можем стать мы, чьи дома они придут грабить и чью свободу отнимать. Помогая Украине, мы помогаем и самим себе“, - отмечает Грюнберг.

Обратная дорога - тоже без отдыха

Передав дроны военным четверка эстоноземельцев отправилась обратно в Эстонию. Дорога домой тоже была без отдыха. В этот же день был поезд из Харькова до Киева ночным поездом. Причем, пришлось ехать в сидячем вагоне, купе в поезде не было. Прибыв в Киев, у команды было 12 часов на отдых. Удалось немного поспать в отеле. Вечером был выезд на автобусе до Варшавы. Дорога заняла порядка 17 часов.

Кстати, в автобусе с нами ехал один пожилой мужчина. Выяснилось, что он проживает в оккупированном Россией Луганске. Приехал в Киев на похороны сына. Более подробно рассказывать историю мужчины в целях его безопасности к сожалению нельзя, поэтому здесь останется только этот факт.