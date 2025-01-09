Военный дневник
09.01.2025, 20:55

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1051-й день) | Украина готова дать работу с бронированием от мобилизации мужчинам, которые находятся за рубежом

 
RusDelfi
Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) на встрече на базе "Рамштайн"
Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) на встрече на базе "Рамштайн"
ФОТО: president.gov.ua

Подводим итоги очередного дня войны в Украине.

  • Из 70 беспилотников, которыми российские войска минувшей ночью атаковали Украину, 46 были сбиты украинской ПВО, остальные не достигли цели. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

    „По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 46-ти ударных БпЛА типа „Shahed“ и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях. 24 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий)“, — говорится в сообщении украинских военных.

    Из-за падения сбитых беспилотников повреждены частные дома в Харьковской, Сумской и Черкасской областях, сообщили украинские военные. По данным украинских военных, россияне запускали беспилотники из городов Миллерово, Орел, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск.

  • Средства ПВО РФ минувшей ночью за ночь перехватили и сбили 15 украинских беспилотников в трех регионах, сообщило Минобороны России. По данным ведомства, девять дронов было сбито в Краснодарском крае, пять — в Белгородской области, один — в Брянской.

  • Российские войска продвинулись в некоторых населенных пунктах Донецкой области, сообщил утром проект DeepState. „Враг продвинулся в Торецке, Песчаном, возле Воздвиженки, Барановки, Соленого, Славянки, Петропавловки, Новоелизаветовки и Курахово“, — сообщают аналитики. Ранее сообщалось об ожесточенных боях в районе Торецка и Курахово.

  • Заместитель постоянного представителя США при ООН Дороти Камилла Ши на заседании Совета Безопасности предупредила, что Северная Корея, отправляя своих солдат на войну с Украиной, приобретает боевой опыт, который может пригодиться в случае войны Пхеньяна с соседями. „КНДР получает значительную выгоду от поставок российской военной техники, технологий и опыта, что делает ее более способной к ведению войны против своих соседей“, — цитирует Reuters заявление Ши во время обсуждения в Совбезе последнего испытания КНДР гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности.

  • В Херсонской области погибла женщина, сообщила Херсонская областная военная администрация. В четверг утром российские войска обстреляли из артиллерии поселок Незломный в Белозерской общине, в результате 60-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью.

  • Министр национального единства Украины Алексей Чернышов сказал, что сейчас отдельные украинские промышленные отрасли „как воздух“ нуждаются в специалистах, в частности, в военно-промышленном секторе. По его словам, украинским специалистам, которые находятся за рубежом, государство готово предоставить работу на оборонных предприятиях с бронированием от потенциальной мобилизации.

    „У нас дефицит профессионалов, у нас дефицит специалистов, и большинство из них Украина готова бронировать от военной службы. Именно для этого мы планируем развернуть такие центры, которые помогут в поиске вакансий в Украине и в стране пребывания украинцев“, -— сказал он в интервью „Радио Свобода“.

  • Президент Украины Владимир Зеленский назвал возможное развертывание в стране иностранного контингента одним из лучших инструментов принуждения России к миру. Открывая встречу контактной группы по Украине на американской базе Рамштайн в Германии, он призвал союзников быть „более практичными“ в этом вопросе.

    Мы все понимаем — на сегодняшний день цели Путина остаются неизменными. Он хочет полностью уничтожить Украину — и сломать всех нас, и вас тоже. Поэтому наша цель — найти как можно больше инструментов, чтобы принудить Россию к миру.

    Я считаю, что такое развертывание контингентов партнеров является одним из лучших инструментов. Давайте будем более практичными в том, чтобы сделать это возможным.

    Зеленский добавил, что власти Украины „услышали сигналы из Великобритании“ в поддержку этой идеи.

  • США объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере 500 млн долларов. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин на американской военной базе „Рамштайн“, где проходит встреча западных союзников Украины.

    „Здесь, на „Рамштайне“, я полон решимости сделать все возможное, чтобы помочь Украине жить в условиях свободы и безопасности — и создать более справедливый и более достойный мир. И наша совместная работа должна продолжаться“, — сказал глава Пентагона.

    Помощь включает в себя дополнительные ракеты для украинского ПВО, больше снарядов и больше ракет класса „воздух-земля“ и другого оборудования для поддержки украинских F-16, сообщает „РБК-Украина“.

    Это последняя встреча на базе „Рамштайн“ перед приходом к власти в США избранного президента Дональда Трампа.

  • Зеленский: Курская операция стала одной из главных побед не только в прошлом году, а в течение всей войны. По словам президента Зеленского, чтобы противостоять Украине, Россия стянула с фронта около 60 тысяч военных.

    „Многие российские угрозы и смелые претензии оказались блефом — особенно после перемещения украинцев в Курскую область. И я уверен, что еще больше их угроз окажется блефом, если мы все вместе будем работать еще больше, чтобы подтолкнуть Россию к миру“, — подчеркнул Зеленский.

    Вот еще несколько цитат из его выступления на заседании Контактной группы по Украине на базе „Рамштайн“:

    „Мы прошли такой долгий путь, что было бы безумием бросить все и не продолжать строить оборонные коалиции, которые мы создали… нашу общую оборонную мощь“.

    „Чем больше Украина будет демонстрировать решимость в защите своих интересов, тем больше США и другие страны будут понимать, что хорошо бы оставаться на нашей стороне“.

    „Мы должны продолжать давление на Россию. […] Если мы хотим остановить убийства, мы должны перекрыть денежные потоки“.

    „Путин остановится только тогда, когда у него закончатся деньги“.

  • Великобритания поставит Украине 30 тыс. беспилотников совместно с союзниками по НАТО. Об этом объявили министр обороны Великобритании Джон Хили и министр обороны Латвии Андрис Спрутс на заседании союзников Украины на американской военной базе „Рамштайн“.

    „Украине будет передано 30 тыс. беспилотников в рамках размещенных контрактов на сумму 45 млн фунтов международной коалицией по дронам, возглавляемой Великобританией и Латвией“, — говорится в сообщении британского оборонного ведомства.

    На сегодняшний день коалиция дронов собрала около 73 миллионов фунтов (почти $90 млн) от международных партнеров, из которых 15 млн фунтов ($18,5 млн) предоставила Британия.

  • В прифронтовом Херсоне в результате бомбового удара россиян ранены девять местных жителей. Об этом вечером сообщила херсонская полиция.

    По данным полиции, россияне нанесли удар четырьмя бомбами в 11 утра по местному времени. Ранения получили пятеро мужчин в возрасте от 38 до 67 лет и четыре женщины в возрасте от 44 до 82 лет.

    Полиция утверждает, что в результате бомбежки разрушены и повреждены 39 жилых домов, но в то же время сообщает, что бомбы попали не только по жилым домам, но и по территории некоего завода и по станции технического обслуживания.

    Херсон стоит на берегу Днепра, по которому в этом регионе проходит линия фронта. Город ежедневно подвергается обстрелам.

По материалам Би-би-си и „Медузы“

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