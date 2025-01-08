ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1050-й день) | Российский авиабомбовый удар по Запорожью унес жизни 13 человек
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Глава Пентагона вылетел в Германию на первую за четыре месяца встречу в формате „Рамштайн“. На ней союзники определят план поддержки Украины до 2027 года
Министр обороны США Ллойд Остин отправился в Германию для участия в последнем заседании Контактной группы по обороне Украины как министр, так как его срок полномочий завершится с окончанием администрации Джо Байдена. Встреча пройдет 9 января на авиабазе Рамштайн. Контактная группа, созданная в апреле 2022 года, координирует военную помощь Украине, с участием более 50 стран.
На заседании планируется одобрить „дорожные карты“ для обороны Украины до 2027 года. Также будет объявлен последний крупный пакет американской помощи Украине при Джо Байдене. Предполагается, что помощь будет значительной, но точный размер не раскрыт.
Министр обороны Польши о заседании союзников Украины в Рамштайне: это может быть последняя встреча такого типа
Заседание союзников Украины в Рамштайне, которое состоится в четверг 9 января, может стать последней встречей в таком формате, высказал мнение министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
„Это может быть последняя встреча такого типа, поскольку новая администрация США, вероятно, предложит другую форму этой деятельности“, — цитирует министра польское издание 300 Polityka.
Косиняк-Камыш поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина, для которого встреча 9 января станет последней на этом посту.
Ллойд Остин 9 января отправится в Рамштайн, где, как ожидается, объявит о последнем пакете помощи Украине со стороны нынешней американской администрации. Как писало агентство AP со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников, планируется объявить о „значительном“ пакете помощи Украине.
Встреча представителей коалиции западных стран по оказанию военной помощи Украине на авиабазе ВВС США в немецком Рамштайне запланирована на четверг 9 января.
Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтебазе в российском Энгельсе
Силы обороны Украины ночью в среду атаковали базу хранения нефтепродуктов „Комбинат Кристал“ в Энгельсе Саратовской области, сообщил украинский Генштаб.
„В районе цели фиксировались многочисленные взрывы, поднялся масштабный пожар. Местные власти подтверждают попадание в „промышленный объект“, — заявляют ВСУ.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал о том, что одно из промышленных предприятий региона получило повреждения в результате атаки украинских беспилотников. Бусаргин не уточнял, что это за объект.
Российские телеграм-каналы сообщали, что в районе нефтебазы в Энгельсе предположительно возник пожар.
Российское Минобороны отчиталось об уничтожении 11 беспилотников в Саратовской области. По данным ведомства, всего за ночь сбито 32 дрона над разными регионами.
Россия запустила по Украине 64 беспилотника, 41 был сбит
Российские военные в ночь на среду атаковали Украину 64 беспилотниками типа „шахед“, а также беспилотниками других типов. Силы ПВО сбили 41 дрон, 22 беспилотника были локационно потеряны, сообщают Воздушные силы ВСУ.
Под удар попали Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская, Черниговская, Николаевская и Кировоградская области.
Российские военные нанесли удар по промышленному предприятию в Запорожье. Погибли 13 человек
Российские военные днем 8 января нанесли удар по городу Запорожье. Под удар попал промышленный объект, сообщил глава военной администрации Запорожской области Иван Федоров.
Федоров не уточнил, что именно это был за объект, однако судя по фотографиям и видео с места удара, это могло быть главное административное здание компании „Мотор Сич“, которая занимается ремонтом и обслуживанием авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.
В результате удара погибли 13 человек, сообщил Федоров. Еще 29 человек, по данным Генпрокуратуры Украины, получили ранения.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших. „Нужно [усилить] давление на Россию за террор“, — написал он в телеграм-канале.
Минобороны РФ атаку не комментировало.
Задержан командир одной из рот 155-й бригады ВСУ. В этом соединении было много случаев дезертирства
Украинские правоохранительные органы задержали командира одной из рот 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ „Анна Киевская“ за самовольное оставление места службы и подстрекательство подчиненных к аналогичному поступку. Офицер не выполнил приказ передать роту в оперативное подчинение другого подразделения и приказал бойцам бежать без оружия. Бригада, сформированная из мобилизованных и обучавшаяся во Франции, испытывала проблемы с командованием, вооружением и подготовкой, а также столкнулась с массовым дезертирством, включая побеги во время учений во Франции. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый объяснил эти случаи „системными недостатками“.