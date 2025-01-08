ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1050-й день) | Российский авиабомбовый удар по Запорожью унес жизни 13 человек

Глава Пентагона вылетел в Германию на первую за четыре месяца встречу в формате „Рамштайн“. На ней союзники определят план поддержки Украины до 2027 года

Министр обороны США Ллойд Остин отправился в Германию для участия в последнем заседании Контактной группы по обороне Украины как министр, так как его срок полномочий завершится с окончанием администрации Джо Байдена. Встреча пройдет 9 января на авиабазе Рамштайн. Контактная группа, созданная в апреле 2022 года, координирует военную помощь Украине, с участием более 50 стран.

На заседании планируется одобрить „дорожные карты“ для обороны Украины до 2027 года. Также будет объявлен последний крупный пакет американской помощи Украине при Джо Байдене. Предполагается, что помощь будет значительной, но точный размер не раскрыт.

Министр обороны Польши о заседании союзников Украины в Рамштайне: это может быть последняя встреча такого типа

Заседание союзников Украины в Рамштайне, которое состоится в четверг 9 января, может стать последней встречей в таком формате, высказал мнение министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

„Это может быть последняя встреча такого типа, поскольку новая администрация США, вероятно, предложит другую форму этой деятельности“, — цитирует министра польское издание 300 Polityka.

Косиняк-Камыш поблагодарил главу Пентагона Ллойда Остина, для которого встреча 9 января станет последней на этом посту.

Ллойд Остин 9 января отправится в Рамштайн, где, как ожидается, объявит о последнем пакете помощи Украине со стороны нынешней американской администрации. Как писало агентство AP со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновников, планируется объявить о „значительном“ пакете помощи Украине.

Встреча представителей коалиции западных стран по оказанию военной помощи Украине на авиабазе ВВС США в немецком Рамштайне запланирована на четверг 9 января.

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