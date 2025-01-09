„Телеграф“: Зеленский принял решение идти на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский уже принял решение баллотироваться на второй срок, пишет в среду, 8 января, украинское издание „Телеграф“, ссылаясь на окружение главы государства. Однако публично украинский лидер этого не подтверждал.

Издание отмечает, что с уровнем доверия 52 процента у него есть шанс одержать победу на президентских выборах при условии, что на них не будет выдвигаться главный конкурент Зеленского - бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который сейчас является послом в Великобритании.

Залужному сделали предложение

Разные политические силы пытаются использовать имя главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в своей предвыборной кампании. Это делают, например, такие фигуры, как лидер партии „Батькивщина“ Юлия Тимошенко, экс-президент Петр Порошенко и даже действующий президент Украины. По информации издания „Телеграф“, глава офиса президента Андрей Ермак сообщил Залужному, что если тот не будет выдвигаться на выборы, а поддержит кандидата Зеленского, то может получить первое место в списке партии „Слуга народа“ и стать спикером Верховной Рады.

Если же Залужный откажется поддержать Зеленского и не согласится участвовать в выборах на стороне действующего президента, ему может грозить уголовное преследование. В частности, речь идет о возможных обвинениях, например, в сдаче Херсона российским войскам в 2022 году, сообщает „Телеграф“, ссылаясь на анонимные источники в политических кругах.

В ответ на запрос „Телеграфа“ Залужный отказался комментировать свои политические планы, ответив коротко: „Сначала мы сохраним государственность. А потом уже поговорим“.

Ранее Владимир Зеленский неоднократно говорил о невозможности проведения выборов во время войны. „Никто в мире не требовал и не требует выборов в Украине (…) Сначала Украина нуждается в справедливом мире, а затем украинцы проведут справедливые выборы“, - заявил он в ноябре, представляя в Верховной раде свой план „стойкости Украины“. Тем не менее, по сведениям „Телеграфа“, несмотря на тяжелую ситуацию на фронте и непонимание, как организовать избирательный процесс, разные политические силы в Украине „проводит постоянные консультации относительно предстоящих выборов“.

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