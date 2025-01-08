ВИДЕО | Украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс, на одном из промышленных предприятий начался пожар

Всего, по данным Минобороны России, в течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника. Над Саратовской областью были уничтожены 11 дронов, еще по четыре — над Курской и Ростовской областями, по три — над Белгородской и Брянской, два — над Краснодарским краем, один — над Волгоградской областью и четыре — над Азовским морем.