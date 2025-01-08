ВИДЕО | Украинские беспилотники атаковали Саратов и Энгельс, на одном из промышленных предприятий начался пожар
Украинские беспилотники в ночь на 8 января атаковали Саратов и Энгельс, повреждения получило одно из промышленных предприятий, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
На территории предприятия, которое Бусаргин не называет, начался пожар, передает „Медуза“. Там развернули оперативный штаб. Масштабы повреждений неизвестны. Пострадавших, по предварительной информации, нет, написал Бусаргин.
Ночью жители Энгельса сообщали о взрывах в районе нефтебазы и выкладывали фотографии пожара, писал телеграм-канал Baza.
Всего, по данным Минобороны России, в течение ночи силы ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника. Над Саратовской областью были уничтожены 11 дронов, еще по четыре — над Курской и Ростовской областями, по три — над Белгородской и Брянской, два — над Краснодарским краем, один — над Волгоградской областью и четыре — над Азовским морем.