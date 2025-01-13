Евросоюз выделяет пакет гуманитарной помощи Украине на 148 млн евро

Европейская комиссия распределила 1,1 миллиарда евро гуманитарной помощи, из которых 140 миллионов выделено на гуманитарные проекты в Украине (в основном это экстренная помощь в виде продуктов питания, чистой воды, медикаментов и др.). Главная цель — поддержать наиболее пострадавших от войны жителей Восточной и Южной Украины.

8 миллионов евро выделяется на реализацию гуманитарных проектов в Молдове. Главным образом — на поддержку украинских беженцев и тех, кто их принял.

В понедельник Украину посещает еврокомиссар по вопросам равенства, а также по подготовке и реагированию на кризисы Аджа Лябиб. В ходе визита она встретится с ведущими руководителями страны, в том числе с президентом Владимиром Зеленским. На встречах будут обсуждаться неотложные гуманитарные вопросы и стратегическое распределение помощи ЕС. Комиссар также встретится с получателями гуманитарной помощи и местными партнерами.

Эстония профинансирует помощь эстонских компаний Украине на сумму 80 млн евро

Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) запустил проект финансирования, в ходе которого будет платить до 80 млн евро за продукты и услуги эстонских компаний, которые украинские силы обороны выберут как необходимые и подходящие для себя

„Мы ожидаем, что эстонские компании будут предлагать различные продукты и услуги, которые предназначены для целевого использования Силами обороны Украины в условиях кризиса и военного времени и которые в объеме не менее 30 процентов производятся в Эстонии“, — сказала Forte заместитель генерального директора RKIK Катри Раудсепп.

Раудсепп подтвердила, что RKIK не устанавливает ограничений по конкретной продукции — вся продукция, соответствующая условиям, будет передана на рассмотрение и решение министру обороны Украины.

„Все условия поддержки можно найти на сайте Государственного центра оборонных инвестиций. Это мера, к которой мы призываем присоединиться все предприятия, услуги или продукт которых способствуют главной цели — победе Украины“, — сказала Раудсепп.

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