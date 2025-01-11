Украинские военные впервые взяли в плен солдат из Северной Кореи(49)
Владимир Зеленский и Служба безопасности Украины (СБУ) в субботу сообщили о том, что украинские военные взяли в плен первых северокорейских солдат в Курской области, пишет телеграм-канал „Агентство“.
Это не только первое прямое доказательство участия КНДР в военном конфликте России и Украины, но и доказательство того, что контингент этой страны был отправлен в Курскую область с поддельными документами. У одного из взятых в плен военных при себе был обнаружен военный билет на имя жителя Тывы. Анализ „Агентства“ показал, что для создания фейковой личности были использованы данные реального гражданина России.
Детали. Оба военных были захвачены в плен 9 января и доставлены в Киев, сообщила СБУ. Пленные не говорят на русском, английском или украинском языках, поэтому с ними говорят через переводчика с корейского. „На момент взятия в плен один из иностранцев имел при себе военный билет российского образца, выданный на имя другого лица с регистрацией в Республике Тыва РФ. А другой вообще был без документов“, — говорится в сообщении.
▪️Зеленский также сообщил, что взять в плен северокорейцев было сложной задачей для ВСУ, потому что российские и другие северокорейские военные добивают раненых.
▪️На допросе северокорейский военный рассказал, что военный билет ему выдали осенью 2024 года в России. Также он сообщил, что родился в 2005 году и служит в армии КНДР с 2021 года. Второй военный сказал, что он 1999 года рождения и служит в должности снайпера-разведчика с 2016 года. Зеленский пообещал обеспечить доступ журналистов к пленным северокорейцам.
▪️Военный билет, фотографию которого опубликовал Зеленский, выдан на имя родившегося в октябре 1998 года жителя Тывы Антонина Аранчына. В документе указано его место рождения (город Туран в Тыве) и гражданская специальность (портной). Фотографии, даты и подписи владельца в военном билете нет.
▪️Антонин Аранчын — реальный человек. „Агентство“ нашло в утечках жителя Тывы с теми же фамилией, именем, отчеством и датой рождения. С такими данными в России живет всего один человек. Единственное отличие в его личных данных — место рождения: в военном билете указан город Туран, а в паспорте Аранчына — село Эрзин (также находится в Тыве).
▪️Никакой связи Аранчына с портным делом в утечках найти не удалось. В 2020 году он работал в Тех-Хемском лесничестве (должность не указана). В 2023 году в заявке на микрозаймы он указывал, что работает охранником в гастрономе, а в других заявках в том же году — что он пенсионер. В микрозамах, судя по утечкам, ему неоднократно отказывали после оценки платежеспособности.
▪️Последняя заявка на микрозайм (7 тысяч рублей), оставленная Аранчыном и попавшая в утечки, датируется 24 февраля 2024 года.
▪️“Агентство“ не смогло дозвониться до Аранчына по телефонам, указанным в утечках. Также не удалось дозвониться до его сестры, живущей в Тыве. На страницы в ВК, которые удалось найти „Агентству“, ни он, ни сестра не заходили больше 10 лет.
Контекст. Ранее военные билеты, выданные на имя жителей Тывы, находили у убитых в Курской области военных, которых Украина определяла как северокорейцев. В конце декабря Силы специальных операций ВСУ публиковали фотографии трех военных билетов. В документах было написано, что они принадлежали жителям Тывы с именами Ким Кан Солат Альбертович, Донгнк Джан Суропович и Белек Аганак Кап-оолович.
▪️О том, что Россия выдает прибывающим из КНДР военным поддельные документы, южнокорейская разведка впервые сообщила сообщала в октябре. Об этом стало известно уже из первых сообщений о переброске в Россию воинского контингента из Северной Корее. Общая численность северокорейских военных в России к декабрю приблизилась к 12 тысячам человек, сообщали в начале октября Сеул и главы Индо-Тихоокеанского командования США Сэмюэл Папаро. Пентагон в декабре сообщал, что потери КНДР в Курской области составили несколько сотен человек. В Сеуле оценивали безвозвратные потери КНДР в 1100 человек, в Киеве к началу января — в 4 тысячи человек.