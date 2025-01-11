Украинские военные впервые взяли в плен солдат из Северной Кореи

Это не только первое прямое доказательство участия КНДР в военном конфликте России и Украины, но и доказательство того, что контингент этой страны был отправлен в Курскую область с поддельными документами. У одного из взятых в плен военных при себе был обнаружен военный билет на имя жителя Тывы. Анализ „Агентства“ показал, что для создания фейковой личности были использованы данные реального гражданина России.

Детали. Оба военных были захвачены в плен 9 января и доставлены в Киев, сообщила СБУ. Пленные не говорят на русском, английском или украинском языках, поэтому с ними говорят через переводчика с корейского. „На момент взятия в плен один из иностранцев имел при себе военный билет российского образца, выданный на имя другого лица с регистрацией в Республике Тыва РФ. А другой вообще был без документов“, — говорится в сообщении.

▪️Зеленский также сообщил, что взять в плен северокорейцев было сложной задачей для ВСУ, потому что российские и другие северокорейские военные добивают раненых.

▪️На допросе северокорейский военный рассказал, что военный билет ему выдали осенью 2024 года в России. Также он сообщил, что родился в 2005 году и служит в армии КНДР с 2021 года. Второй военный сказал, что он 1999 года рождения и служит в должности снайпера-разведчика с 2016 года. Зеленский пообещал обеспечить доступ журналистов к пленным северокорейцам.

▪️Военный билет, фотографию которого опубликовал Зеленский, выдан на имя родившегося в октябре 1998 года жителя Тывы Антонина Аранчына. В документе указано его место рождения (город Туран в Тыве) и гражданская специальность (портной). Фотографии, даты и подписи владельца в военном билете нет.

▪️Антонин Аранчын — реальный человек. „Агентство“ нашло в утечках жителя Тывы с теми же фамилией, именем, отчеством и датой рождения. С такими данными в России живет всего один человек. Единственное отличие в его личных данных — место рождения: в военном билете указан город Туран, а в паспорте Аранчына — село Эрзин (также находится в Тыве).