Президент Словакии не поедет в Украину из-за вопроса о газе

Вступивший летом 2024 года в должность президент Словакии Петер Пеллегрини отказался от визита в Киев на фоне прекращения транзита газа из РФ через Украину, передает DW. Об этом словацкий президент заявил в субботу, 11 января, в эфире местного телеканала STVR.

По данным СМИ, после своего избрания Пеллегрини намеревался посетить Украину с официальным визитом - подобные поездки он уже совершил во все соседние страны. Однако „в ситуации, когда украинское правительство и президент решили перекрыть нам поставки газа“, а „украинский парламент принимает закон, который должен запретить транспортировку нефти в Словакию, хотя у нас есть действующие контракты“, о поездке в Украину речи идти не может, заявил политик.

„Если мне придется поехать туда, чтобы просто сфотографироваться, и мне сообщат, что ни капли нефти и газа не пойдет в Словакию, мне действительно не обязательно туда ехать. Пусть никто на меня не сердится,“ - процитировали выдержки из программы с Пеллегрини СМИ.

Пеллегрини считается союзником премьер-министра Словакии Роберта Фицо, хотя, в отличие от последнего, не известен откровенно пророссийской позицией. В частности, словацкий президент в эфире той же телепрограммы призвал Фицо „вернуться на родину“ из зарубежных поездок и сосредоточиться на внутренних проблемах страны. Ранее в Словакии прошли уже два митинга против Фицо на фоне того, что премьер в конце 2024 года в нарушение протоколов долгое время отсутствовал в стране и был замечен в пятизвездочном отеле Capella Hanoi в столице Вьетнама, где жил в номере стоимостью более 6000 евро за ночь.

В то же время Пеллегрини и до избрания президентом призывал „быть осторожным“ в вопросах военной поддержки Украины в отражении продолжающегося полномасштабного вторжения РФ в страну.

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