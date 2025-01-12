Швейцария готова принять встречу Путина и Трампа

Ожидаемая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина могла бы состояться в Швейцарии. Об этом представитель швейцарского МИД Николя Бидо сказал в интервью местному изданию Le Temps, опубликованном в пятницу, 10 декабря.

По словам дипломата, Швейцария готова провести саммит лидеров США и России, если они об этом попросят. Сам Берн не будет брать на себя инициативу в этом вопросе, отметил Бидо.

„После саммита в Бюргенштоке мы регулярно информировали Украину, Россию и США о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия, способствующие установлению мира“, - сказал он.

Трамп о подготовке встречи с Путиным

9 января Трамп сообщил о подготовке встречи с Путиным. „Мы должны покончить с этой войной, это кровавое месиво“, - подчеркнул республиканец, который должен вступить в должность президента США 20 января.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакие предварительные условия для встречи Путина и Трампа не нужны, а Кремль „приветствует“ готовность республиканца „решать проблемы через диалог“.

Как мы писали ранее, избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время идет процесс подготовки его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

„Он хочет встретиться, и мы ведем подготовку“, — сказал Трамп журналистам перед встречей с губернаторами-республиканцами в своей резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.

„Президент Путин хочет встретиться. Он заявлял об этом даже публично, и мы должны положить конец этой войне“, — добавил Трамп, имея в виду войну в Украине, которую он неоднократно обещал закончить, но не уточнял, как именно планирует это сделать.

Кремль слова Трампа пока не комментировал, однако накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил журналистам, что если Трамп сохранит намерение связаться с российским президентом после инаугурации 20 января, то в Москве это будут только приветствовать.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить