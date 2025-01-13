13.01.2025, 11:55
Новый крупный проект: государство профинансирует помощь эстонских компаний Украине на сумму 80 млн евро
ФОТО: | Õhtuleht
Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) запустил проект финансирования, в ходе которого будет платить до 80 млн евро за продукты и услуги эстонских компаний, которые украинские силы обороны выберут как необходимые и подходящие для себя, пишет Forte.
„Мы ожидаем, что эстонские компании будут предлагать различные продукты и услуги, которые предназначены для целевого использования Силами обороны Украины в условиях кризиса и военного времени и которые в объеме не менее 30 процентов производятся в Эстонии“, — сказала Forte заместитель генерального директора RKIK Катри Раудсепп.
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