Новый крупный проект: государство профинансирует помощь эстонских компаний Украине на сумму 80 млн евро

„Мы ожидаем, что эстонские компании будут предлагать различные продукты и услуги, которые предназначены для целевого использования Силами обороны Украины в условиях кризиса и военного времени и которые в объеме не менее 30 процентов производятся в Эстонии“, — сказала Forte заместитель генерального директора RKIK Катри Раудсепп.