Эстонский совет помощи беженцам консультирует детские сады на тему языкового и культурного разнообразия(1)
Детские сады Эстонии посещает большое количество детей, для которых эстонский язык не является родным. Среди них есть как дети из русскоязычных семей, живущих в Эстонии, так и дети, чьи семьи переехали в страну по разным причинам, в том числе бежали от войны или других кризисов.
С начала текущего учебного года все детские сады Эстонии перешли на эстонский язык обучения. Многие из них уже давно предлагают обучение на эстонском для детей с другим родным языком. Это особенно актуально для детских садов в регионах с большей концентрацией русскоязычного населения, таких как Таллинн и Ида-Вирумаа. В этих городах также больше заметен приток мигрантов из других стран.
По словам координатора этого проекта от Эстонского совета помощи беженцам Мирьям Реннит, культурное разнообразие делает детские сады не только пространством обучения, но и важным местом для интеграции. „Разные языковые и культурные особенности детей требуют осознанного подхода со стороны педагогов. При этом многие детские сады считают мультикультурность ценностью, которая обогащает повседневную жизнь детей и расширяет их кругозор“, сказала Реннит.
Поддержка учителей в работе с детьми из разных культур
Работа с детьми, для которых эстонский не является родным языком, требует от учителей дополнительных усилий. Задача детских садов — создать безопасную и поддерживающую среду, где ребенок может развиваться, сохраняя свою культурную идентичность, и успешно готовиться к школьной жизни.
Эстонский совет помощи беженцам в прошлом году, при поддержке Британского совета в рамках программы „People to People Cultural Engagement“, проводил для детских садов консультации. Ранее при поддержке других партнеров также проводились консультации и создавались учебные материалы и видеоролики для учителей. Осенью и зимой прошлого года фокус консультаций был направлен на работу учителей с русскоязычными семьями в детских садах Ида-Вирумаа и Таллинна.
К консультациям привлечены опытные специалисты дошкольного образования, которые делятся своим опытом работы в детских садах с детьми с иным родным языком. Основные темы консультаций: языковая среда и взаимодействие с родителями.
На консультациях учителя обсуждают ежедневные трудности и успехи, делятся опытом и получают рекомендации. Особое внимание уделяется развитию языковых навыков детей. Детский сад предоставляет уникальную возможность для детей овладеть эстонским языком, создавая основу для успешной интеграции в общество.
Важную роль играют и родители. Их поддержка и интерес к процессу обучения мотивируют ребенка изучать язык. Учителя могут делиться с родителями материалами и темами, которые обсуждаются в группе, чтобы семья могла продолжить эту работу дома Параллельное развитие родного языка очень важно, поскольку словарный запас на родном языке поддерживает овладение ребенком иностранного языка.
Маленькие дети осваивают иностранный язык аналогично родному: сначала наблюдая и слушая. Роль учителя в детском саду заключается в том, чтобы осознанно использовать язык в общении с детьми и проводить различные мероприятия, способствующие развитию языковых навыков. Особенно важна роль сотрудников группы, когда большинство или все дети в группе имеют другой родной язык, а учителя являются единственными „носителями“ эстонского языка.
На консультациях обсуждается, какие различные методы, активности и приемы могут использовать учителя в контексте своей группы для развития языковых навыков детей. Многие учителя, принявшие участие в проекте, отметили, что работа с детьми, для которых эстонский не является родным языком, хотя и является сложной, но в то же время приносит удовлетворение, когда ребенок начинает активно использовать язык.