Эстонский совет помощи беженцам консультирует детские сады на тему языкового и культурного разнообразия

С начала текущего учебного года все детские сады Эстонии перешли на эстонский язык обучения. Многие из них уже давно предлагают обучение на эстонском для детей с другим родным языком. Это особенно актуально для детских садов в регионах с большей концентрацией русскоязычного населения, таких как Таллинн и Ида-Вирумаа. В этих городах также больше заметен приток мигрантов из других стран.

По словам координатора этого проекта от Эстонского совета помощи беженцам Мирьям Реннит, культурное разнообразие делает детские сады не только пространством обучения, но и важным местом для интеграции. „Разные языковые и культурные особенности детей требуют осознанного подхода со стороны педагогов. При этом многие детские сады считают мультикультурность ценностью, которая обогащает повседневную жизнь детей и расширяет их кругозор“, сказала Реннит.

Поддержка учителей в работе с детьми из разных культур

Работа с детьми, для которых эстонский не является родным языком, требует от учителей дополнительных усилий. Задача детских садов — создать безопасную и поддерживающую среду, где ребенок может развиваться, сохраняя свою культурную идентичность, и успешно готовиться к школьной жизни.

Эстонский совет помощи беженцам в прошлом году, при поддержке Британского совета в рамках программы „People to People Cultural Engagement“, проводил для детских садов консультации. Ранее при поддержке других партнеров также проводились консультации и создавались учебные материалы и видеоролики для учителей. Осенью и зимой прошлого года фокус консультаций был направлен на работу учителей с русскоязычными семьями в детских садах Ида-Вирумаа и Таллинна.

К консультациям привлечены опытные специалисты дошкольного образования, которые делятся своим опытом работы в детских садах с детьми с иным родным языком. Основные темы консультаций: языковая среда и взаимодействие с родителями.