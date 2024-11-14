„Интеграция – это не только знание национального языка и сдача экзамена на гражданство“: министр культуры выступила на конференции по интеграции

Богатство культур и культурное разнообразие становятся все более актуальной темой в мире. Экономический спад и глобализация вызывают неприятие других национальностей, религий и мировоззрений, и в результате в эти сложные времена у многих людей снизилось чувство безопасности и доверия. В центре внимания сегодняшней конференции – культурное богатство: как сохранить культурное разнообразие и в то же время достичь сплоченности?

В ходе своего выступления министр культуры Хейди Пурга (Партия реформ) подчеркнула, что интеграция – это не только знание национального языка и сдача экзамена на гражданство, хотя и то, и другое очень важно. „Человек должен иметь возможность выражать свою свободную волю и быть членом общества, в котором он живет. Всякое право также влечет за собой обязательства и ответственность.

Нам необходимо избавиться от маленького и компактного общества и предотвратить опасности, которые могут привести к радикализации, конфронтации и насилию. Многонациональный состав помогает нам как обществу учиться развиваться и делиться своим опытом с другими. Но самое главное — это общее пространство ценностей, которое нужно отстаивать и защищать, потому что именно такой подход сохраняет дверь в мирное и безопасное будущее открытой“.

Министр подчеркивает, что в Эстонии проживают представители более 200 разных национальностей, которых занесла сюда судьба и ход истории. И несмотря на все различия, важно найти точку соприкосновения. „Конфликты в Украине и на Ближнем Востоке являются убедительным доказательством того, что линии фронта в мире проходят не между языками и культурами, а между ценностями“, - подчеркнула министр. Она также отметила, что переход на эстоноязычное образование в общеобразовательных школах Эстонии предоставляет детям и молодежи еще лучшие возможности в учебе и карьере, а также расширяет возможности подрастающего поколения в их будущей жизни. „Общее культурное пространство и общие ценности связывают нас на протяжении поколений“, - сказала министр.