В Нарве и Силламяэ повысится плата за детский сад, не все пенсионеры получат ежегодные 200 евро. Что еще меняется в Эстонии в 2025?

Минимальная заработная плата в Эстонии с начала 2025 года увеличилась на 66 евро до 886 евро в месяц. Это повышение стало основой для расчёта многих социальных пособий. Например, пособие по безработице, размер которого напрямую зависит от минимальной заработной платы, также увеличился. И родительское пособие, которое также зависит от минимального уровня дохода, выросло пропорционально.

1 апреля 2025 года произойдёт индексация пенсий, и прогнозируемый рост составит около 5,3%. Это означает, что средняя пенсия по старости увеличится с нынешних 774 евро до 813 евро. Минимальная пенсия, или так называемая народная пенсия, также вырастет – с 372 евро до 391 евро.

Департамент социального страхования напоминает, что в 2025 году произошли изменения в порядке выплат пенсий, если 5-е число месяца приходится на выходной день. Исторически этот день считался традиционным для выплаты пенсий, но теперь в таких случаях деньги будут поступать на счета пенсионеров не позднее следующего вторника. В 2025 году это затронет четыре месяца: январь, апрель, июль и октябрь. Поддержка одиноких пенсионеров в размере 200 евро раз в год сохранится. Но только для тех, кто не пользуется услугой попечения.

С 2025 года размер пособия по безработице изменили в соответствии с проектом государственного бюджета. С 1 января дневная ставка пособия составит 13,23 евро, что за 31 день будет равняться 410,13 евро.

Плата за место в детских садах в Эстонии изменится не везде: в Таллинне повышения не планируется, в Тарту до 2025 года сохранится фиксированная сумма в 81 евро. В Нарве и Силламяэ плата вырастет, так как она зависит от минимальной зарплаты. С 2025 года в Нарве стоимость составит 41–49,20 евро, а в Силламяэ — 48,73 евро.

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